32%關稅重創出口！謝國樑急召廠商座談　籲中央地方聯手紓困

▲美關稅衝擊基隆科技業！謝國樑啟動應變機制，企業呼籲稅賦減免、融資協助。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

因應美國總統川普日前宣布向台灣部分產品重課32%關稅，對於依賴美國市場的廠商可能造成嚴重衝擊，基隆市長謝國樑今（8日）邀集本地企業進行座談，傾聽廠商代表提出的意見。他強調，地方政府能做到的部分，一定會給予協助，並將透過基北北桃聯合平台共同討論，同時也會透過立委林沛祥等管道反映給中央，呼籲中央地方攜手合作協助企業度過難關。

謝國樑首先指出，這幾天基北北桃四市市長都密切聯繫，希望給予廠商輔導跟協助，預計明天將會進行會商討論，屆時會有一致的聲明跟做法；他表示每個廠商對於美國的依賴程度不一，倘若對美國市場依賴度比較高的，這次可能就是重災區的範圍，因此市府先跟大家座談了解，傾聽企業界的看法，若是地方政府能夠做到的部分，例如稅賦方面給大家一些協助，萬一勞工朋友可能會有無薪假或短暫失業的問題，也希望能夠預先因應，用政府的力量來給予協助。

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在與廠商進行座談之後，謝國樑首先呼籲地方跟中央此刻應該通力合作，給予企業更實質的協助，在臺灣的企業碰到困難的時候，一起幫助企業共渡難關，並強調市府與企業的對談是滾動式的，會繼續觀察後續的情況，釐清關稅是一個既成事實或是談判的變動情況。

謝國樑呼籲中央政府，應把能夠調動的資源跟預算，協助企業進行紓困，假如情況持續對企業的產能或就業造成實際影響的話，可透過這次總預算中撙節的額度，給予企業實質的幫助，這是基隆的企業共同的心聲。

謝國樑強調，市府會收集基隆的企業曝險情況以及對政府的期待，提出具體的建議給中央政府考慮如何協助跟紓困，假如是地方財政可以做到部分，市府也責無旁貸。市府除持續了解企業的變化，也期盼中央政府提出具體的協助計劃，包括預算的撥補等，市府後續會再反應給經濟部，並透過林沛祥立法委員反應給中央，他也會反映給明天的基北北桃聯合平臺，大家一起來努力。

對於市府在第一時間就徵詢業界所面臨到的困難以及需要的協助，六堵科技園區廠商協進會理事長吳宗寶也代表廠商表示感謝，並表示包括六堵科技園區跟大武崙工業區很多廠商都有出口到美國的生意，面臨非常大的衝擊，以他自己的南京資訊公司為例，在美國設立35年，占比約18%，這幾天都不斷跟美國分公司進行規劃盤點，檢討因應對策。

吳宗寶還指出，對等關稅的影響層面不僅只是外銷到美國，還可能影響到全球的經濟發展，甚至在歐洲、日本的生意都會受到影響，很感謝市政府關心企業界面臨的困難，他們現在也在調查會員廠商需要地方跟中央政府幫助的地方，包括補助或可能需要再增加融資的部分等，希望讓企業界能夠放心。