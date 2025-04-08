漢翔3大成長引擎　看好全年營運成長

▲漢翔法說會，副總經理金懷生（中）、財務處長黃秀燕（右）。（圖／漢翔提供）



記者廖婕妤／台北報導

漢翔（2634）今（8）日舉行法說，公司表示，今年Q1已在民用飛機與發動機方面，向歐美、日本等大廠爭取到逾85億元的新訂單；國防業務方面，去年未能實現的7架勇鷹機已於近期交運完畢，加上今年依合約將再交出18架，目前正全力趕赴；儲能案場業務也會持續爭取，整體看好今年下半年會比上半年好，全年營運會成長。

在國防業務方面，漢翔表示，政府積極發展軍工產業，今年國防預算整體規模超過5500億元，勇鷹量產位居高峰，軍機維修訂單暢旺，新式高教機量產及機隊維保今年度持續位量產高峰；另持續執行與籌獲IDF商維、11修大委商、軍用直升機系統商維、F-16維修等各型軍機維修業務，去年軍用業務接單金額超過300億元。

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漢翔指出，無人機產業前景看俏，美國近期為減少對中國依賴，積極尋找非紅供應鏈，國際親美方陣營有望增加對台採購，從原物料、零組件、機身結構到整機產品，具龐大商機；目前也已和智飛合作製造無人機，看準國內無人機反制系統尚在初始發展階段，全力投入研製無人機反制系統關鍵零組件，以建立台灣品牌、打造強韌產業鏈，預計在今年推出首架成品。

民用市場部分，漢翔表示，空巴及波音預測未來20年新機需求逾4萬架，航空客運量平均年增逾4％，單走道飛機需求逾3萬架，商務飛機及發動機的需求也不減；隨全球民用航空市場強勁復甦，看好民用機體與發動機相關營收同步成長，現值川普關稅戰影響全球供應鏈之際，將聚焦高價值產品商機，爭取擴大承製比例。

至於科服市場，漢翔指出，國家規劃未來10年整體電力供給逐步朝向低碳低空污排放的能源供應體系，商機可觀，日前漢翔電力島示範案場正式啟用，並將進一步進軍海外市場；也將持續延伸航空技術能量，爭取大型複循環燃氣發電機組案場業務機會，持續開發電池管理系統與大型電池儲能櫃，建置微電網案場，擴大統包業務營業範疇。