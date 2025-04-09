國安基金擁「7勝1敗」護盤紀錄　2檔ETF有機會搭轎

▲台股示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國安基金昨（8）日宣布啟動安定市場任務，護盤消息振奮市場，今（9）日台股盤中雖殺逾千點，但國泰投信表示，回顧歷史經驗，國安基金護盤多著墨於大型權值股等產業龍頭，例如科技股台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308），以及金融股國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2892）等，觀察國安基金過往的8次護盤，進場時機皆是相對低點，僅有2000年首次進場時虧損出場，其餘7次護盤皆是獲利出場，仍可市場視為股市風向球。

國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇說明，昨國安基金委員會拍板授權執行安定市場任務，可動用資金規模高達5000億元，這也是第9次進場護盤，不僅有安定股民信心的效果，由於其主要針對權值股進行護盤，過往3次護盤共同標的皆包括龍頭科技股如台積電、鴻海、台達電、廣達，金融股如國泰金、富邦金、玉山金（2884）、中信金等，預期市場資金也將聚焦在權值股上。

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有「台股多頭總司令」之稱的國泰投信董事長張錫日前所說的「基本面不變」，今年仍是半導體及人工智慧（AI）的主場，趨勢沒有改變，台積電先進製程也仍有不可替代性，而台灣電子相關產品大多是出口零組件至中國、東協及墨西哥組裝，因此川普的關稅政策難以單獨課稅，最終受害者仍是美國終端消費者。即便川普口頭上不會認輸，但消費低迷可能促使美國經濟衰退，加上面對美國人民的怒吼，過高的關稅政策能堅持到什麼時候？值得投資人深思。

此外，被稱為「國民ETF」的國泰永續高股息（00878）成分股當中，聯發科持股權重為第二大，金融股則占比2成，另有電信股作為防禦標的，在「川普疫情」中走勢相對較穩健，觀察14家上市金控首季獲利也陸續出爐，前2月稅後純益1050.08億元，守住千億大關，儘管3月金融市場出現動盪，但整季依然挑戰同期次高，有獲利成長當作基本面，另有股息作為下檔保護，走勢可以期待。

