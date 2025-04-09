快訊／火車頭相撞的大災難　美對中再加關稅、美國線貨量估減逾五成

▲多家攬貨業估美國線貨量很可能減逾五成。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

今日對等關稅生效，美國總統川普將中國商品再加50%關稅，中國輸美貨物關稅稅率已攀升到超高的104%，超大型攬貨公司負責人與上市櫃攬貨公司及未上市大型攬貨公司高階一致認為，亞洲-美國航線貨載估計很可能減少五成以上，將是場大災難，兩敗俱傷且危及全球經濟。

超大型攬貨公司認為，川普是個狂人，又碰上好面子的共產國家，現在川普喊等著中國打電或給他，但中國不會輕易服軟，情勢很不樂觀，目前中國輸美國貨載約占亞洲輸美國貨載六成，以船班來看，船公司在大陸華南、華中都是配置每周兩班，在東南亞僅配置一班，就可以算出個大概。

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上市櫃攬貨公司指出，目前有傳出美國要給越南90天的緩衝期，如果能實現，其他國家也能陸續比照，情況就會緩和些；另川普上一任就對中國加高的關稅，讓中國的工廠大量外移至東南亞與墨西哥等，這些國家應該都會較快與美國達成協議，解決關稅問題。至於中美之間的貿易大戰，現在真的是往死裡打，誰都不知道會怎麼發展。

非上市櫃大型攬貨公司則說，美國進口貨載多數是以FOB採購，要付關稅的是美國買主，現在很多貨架已空，但高關稅會讓美國民眾買不起，估計整體貨量會明顯縮小。超大型攬貨公司指出，現在大概就剩高利潤的品牌貨還能承擔高關稅。

另一家超大型攬貨公司負責人則估計目前的困局估計可能延續一個半月，貨量至少減四成。