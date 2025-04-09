國安基金護盤穩了嗎？8次進場6次跌　想歐印台積電等「下周過後」

記者劉邠如、張琦珍／台北報導

川普政府今(9)日正式啟動對等關稅政策，國安基金雖進場護盤，但台股仍下跌1068點，對此，萬寶投顧執行長王榮旭受訪時指出，雖然國安基金進場可望提振短線信心，但「並不一定代表行情已經見底」。

王榮旭表示，回顧過去8次國安基金進場歷史，「有6次在宣布護盤後，行情繼續往下破底」，顯示國安基金進場時機，並不一定是市場最低點，他強調，真正的底部，仍須觀察這波股災的關鍵因素是否解除，包括川普的關稅政策發展。



▲萬寶投顧執行長王榮旭分析台股走勢。（圖／合成圖)

他分析，這波下跌急促，短期內台股已重挫數千點，雖然急跌通常會伴隨急彈，也就是所謂的「皮球效應」，但彈升時點仍難預測。以目前來看，恐慌指數（VIX）一度飆破60，融資大砍近300億元，市場情緒已非常極端，「這種時候往往是相對低點，但不一定是最低點」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於投資策略，他建議，投資人可考慮「分批逢低布局」，而非一次進場，「不要一次就把子彈打光，因為現在行情還沒有出現真正的低點。」

至於受到關注的台積電，王榮旭認為可以「再等一下」，因為台積電下周即將召開法說會，屆時可以從法說會判斷台積電未來業績動向，是否已經反映完所有利空。他指出，若台積電能擺脫對等關稅與可能的晶片關稅壓力，股價或許已經跌夠，但在此之前「反彈仍會受到壓力」。

談及美股動向，王榮旭認為美股仍有下探可能，「目前尚未看到真正底部，不排除還會探底，但市場情緒已經到了極端。」他提醒，追空風險大，應謹慎操作。

他直言，美股近來蒸發約6到7兆美元，美元也未如預期成為避險貨幣，投資美股未必比較划算，反而可能要承擔匯率風險，他指出：「日股或許是另一種選擇。」由於日圓近期成為避險資金流向，他認為，如果考慮匯率問題，在股市下跌過程中，買日股可能更有利。