大武山Q1營收年減33％　福記Q2納入營運版圖

▲大武山經營團隊。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

大武山（6952）公告3月營收，單月合併營收為6125.1萬元，年減40.32％；累計今年Q1合併營收為2.24億元，年減33.79％，主要是受到市價波動影響及氣候變化劇烈，Q1平均銷售單價及蛋量均年減逾1成，預估Q2隨天候回暖，生產效率回穩，加上福記正式納入集團營運版圖，上下游整併效益逐步體現，可望帶動整體營運明顯提升。

大武山表示，今年Q1受氣候異常干擾，公司旗下各牧場產蛋率明顯減少，影響營收表現；為降低生鮮蛋價波動對公司營運的影響，公司積極推動產業間水平與垂直整合，成功完成首波垂直整併計畫，於3月24日取得福記冷凍食品51%股權及2席董事，成為大武山旗下可控制子公司，4月起正式併入財務報表。

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大武山指出，3月中旬公司旗下閒置雞舍火災部分，目前估算雖然Q1認列財務損失，但將由產物保險理賠負擔，且由於火災發生地點恰為公司在進行例行清潔消毒的空雞舍，因此未發生任何人員及雞隻損傷，加上公司有多家策略聯盟的合格牧場，可隨時支應供貨需求，待公司完成受損雞舍重建及入雞，下半年自有牧場產能將可恢復正常水準。

大武山說，為維持整體營運穩健的發展動能，公司除Q2正式併入福記，跨入下游食品加工業務外，並將持續進行各項水平整合與垂直整合計畫，包括目前在彰化建置全台最大洗選加工廠，預計將於2026年Q2正式加入營運行列；此外，公司持續伺機併購國內蛋雞牧場，擴大生產規模經濟，並持續極開發各項蛋類加工品，增加公司產品附加價值，降低通路客戶人力成本，為公司營運挹注新的成長動能。