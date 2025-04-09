世博試營運TECH WORLD台灣館是熱門館　今天媒體與參展商到訪

▲試營運期間台灣館到晚上還大排長龍。（圖／讀者提供）

記者張佩芬／台北報導

大阪世博台灣館今(9)日舉辦媒體日，共1000家進館採訪，TECH WORLD台灣館迎來包含台灣與國際媒體、網紅、Yutuber約150家媒體與業界高層，有觀展者為奇幻的科技感動掉淚，在本月6-8日的試營運，台灣館排隊人潮到晚間都不退，是熱門展館。

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▲工研院研發首創的花株互動整合系統。（圖／讀者提供）

TECH WORLD館今天也迎接了約150家的媒體進館參觀，多數媒體參觀者驚聲連連，直呼精彩。4月4至6月的試營運是開放給大阪市民，3日共吸引近5000人次入館，獲得高度關注與熱烈回響。

觀展民眾與媒體對展館設計與展演內容讚譽有加，認為展館兼具沉浸感與教育意義，並能深刻感受台灣科技的實力與魅力。有觀眾表示對台灣半導體在日常生活中的關鍵角色印象深刻，也有人分享被展覽感動到流淚，並期待將來帶家人一同參觀。

▲超長型Mini LED螢幕，搭配動態互動感測及立體影像技術，帶領參觀者走入未來美好人生。（圖／讀者提供）

展館巧妙融合科技與自然，呈現出台灣之美與創新力量，成功傳遞「台灣之光」。工作人員指出，最後讚譽的是生命劇場與自然劇場，蘭花小徑也非常吸睛。