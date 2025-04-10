年賺30%！前公務員辭職全職投資　只靠看準這2件事

▲邏輯投資去年底離開鐵飯碗工作，靠著自律和風險管理創造年化報酬率30%成績。

圖文／鏡週刊

採訪拍照時只願露出側臉的臉書版主「邏輯投資」，擅長尋找被市場低估和產業週期谷底準備反轉的價值成長股；他說投資成功不是預測市場走向，而是風險管理和紀律，因此持股多元、分散配置，並長期持有定存股降低資產波動，而在自律投資下，曾是公務員的他如今已累積出8位數身家。

投資經歷近20年，曾是公務員的邏輯投資，去年底離開鐵飯碗工作，成了全職投資人，投資同好「Kelvin價值投資」版主說，「邏輯投資人如其名，思慮清晰有脈絡，有次他研究揚秦（麥味登母公司）的過程就讓我印象深刻，看好早餐店商業版圖發展，他竟把市場上所有早餐店品牌都做交叉比較。聽到片段資訊，也能立刻聯想到新的投資機會。」

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偏愛冷門價值股的邏輯投資，提到自己的投資風格時說道，他看的是半年或1年後的趨勢，而不是當下，「價值投資的概念是，深入研究一家公司，確定有未來成長性，在市場還沒發現前提早布局，之後就耐心等待股價反應。」

邏輯投資認為投資就看兩件事：買得夠不夠便宜？公司未來有沒有成長性？未來有成長性，但買進的價格也要便宜，因此只要公司獲利不衰退，股價就有撐，「股價是市場當下給出的評價，這關係到是不是能進場的重要依據，便宜治百病，只要買的便宜，下檔就有支撐，而上漲則有想像空間。」

他分享，香菸濾嘴原料絲束的材料-KY是他的抄底股票，「市場關注度低，美國大型香菸公司近年陸續關掉產線，留下產業缺口，材料-KY反而開新廠、順勢替補上。」他發現，材料-KY不僅有成長動能、獲利不變且市占率有逐步提高的趨勢。

曾經他在這檔股票創造了170%的報酬率，去年9月又在800多元買進，「理由很簡單，前次配息超過22元，等待估值回升的過程還有不錯的股息能領，自然能久抱。」



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