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美線貨恢復裝船待買主確認　估明後天貨量湧現、原運價延用至月底

▲美國線部分貨載已恢復裝船。（圖／業者提供）

▲美國線部分貨載已恢復裝船。（圖／業者提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國總統川普9日宣布暫緩加徵關稅90天，期間只徵收10％的對等關稅，陽明海運高階指出，目前還看不到貨載明顯恢復裝船，主要是供應商還要取得買主同意，而現在是美國深夜，估計明後天貨量才會湧現；但是超大型攬貨公司指出，供應商自己決定暫緩出的貨，今天多已決定立刻恢復出貨，另原計畫每大箱(40呎)降低400美元的運價取消，現有運價延用至月底。

碼頭裝卸公司負責人指出，運輸是在貿易之後才會啟動的，川普雖然說暫緩實施，但是還有10%的關稅要收，各國也要確認是否在暫緩之列，船貨雙方需要一點時間協商處理，今天還沒看到貨物明顯的增量。

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台灣港務公司與歐洲船公司在高雄的專用碼頭也表示，今天還沒見到明顯恢復裝船的貨量，而歐洲籍船公司本周航班有正常彎靠，未來兩周的航班都取消彎靠。

超大型攬貨公司分析，有些品牌大廠之前是下了暫緩出貨一到兩周的指令，但是像螺絲螺帽出口業者，是自己決決定暫緩出貨，現在也可以自己決定恢復出貨。業界估計，如果買賣合約訂的是完稅後目的地交貨(DDP)，由賣方承擔關稅，賣方願意承擔10%基本關稅，隨時就可以出貨，另如果買主沒有要求暫緩出貨，也是可以隨時出貨的。

雖然近期美國線有不少航班被取消，由於中國大陸並未列入暫緩收取對等關稅的國家，攬貨公司估計艙位取得不會有困難。

市場有傳出中美經貿團隊在新加坡召開閉門會議，但無法獲得證實，美國總統川普周三在白宮發表演說時，稱讚習近平這位中國領導人是「世界上最聰明的人之一」，我們最終會達成一項「非常好的協議」。

摩根大通則認為，即使美國暫緩對等關稅，美國經濟衰退機率仍高達60%。摩根大通指出，儘管關稅暫停，因為目前仍保留10%的基本關稅，已經造成重大衝擊，相當於2018至2019年貿易戰期間衝擊的7.5倍。

估計中國關稅被提升至125%，相當於在不計算替代品的情況下，增加約8600億美元的稅負。
摩根大通指出，美國的貿易戰並未結束，今天的決定僅僅是「初步的結束」。

關鍵字： 美線貨恢復裝船待買主確認原運價至月底

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