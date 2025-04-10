美中關稅開打進入「情緒模式」　專家：最壞情況還未到

▲美中雙方關稅對轟，專家直言「就算打到5,000%也沒用」。（示意圖／Pexels）

圖文／鏡週刊

美中貿易戰再次升溫，雙方不斷推出關稅報復措施，關係持續緊繃。多位專家警告，目前雙方的關稅操作已不再是理性策略，而是陷入一場「情緒化操作」與「數字堆疊的博弈」，雙方貿易關係正快速邁向實質脫鉤，衝擊金融市場，最壞情況可能還在後頭。

據《聯合早報》報導，新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波指出，目前美中雙方能加徵的關稅空間已極其有限，除了戰略物資與特殊豁免品外，雙邊可選擇的貿易幾乎清零。他更直言：「即使雙方把關稅加到5,000%，也沒有太大意義，這樣的『清零式報復』只是情緒化的操作。」

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面對目前僵局，陳波認為，美中若要解套，必須等待契機浮現。他認為，川普作為「商人型領導人」，本質上偏好能帶來交易的結果，而非全面對抗。雙方都應意識到繼續對轟只會兩敗俱傷。

對於中國最新對美商品加徵50%報復性關稅，陳波分析，此舉除了展現態度，更有助於營造未來談判的對等基礎。他認為，中方此舉並非單純報復，更是「為談判留下伏筆」。

南京大學國際關係學院院長朱鋒也補充指出，中方近期展現出「敢於鬥爭」的姿態，同時保留談判空間。他強調，任何實質解方，都勢必來自雙方「有限度的讓步與妥協」。

儘管中方祭出反制措施後，陸港股市出現回升，昨（9日）收盤時滬指上漲1.31%，深成指漲1.22%，香港恆生指數也小漲0.68%。但野村證券首席經濟學家陸挺警告，股市的反彈恐怕只是暫時現象。

「美中摩擦第一波衝擊已經襲向金融市場，特別是股市。」陸挺強調，眼下的影響僅是開端，「最壞的情況，可能還沒真正到來。」



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