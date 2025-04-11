川普關稅油價大跌　下周汽油估降0.9元、柴油降1.4元

▲中油加油站。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

川普關稅政策大轉彎，對等關稅暫緩90天，不過對中國的關稅拉到145％，美中兩國貿易關稅紛爭將導致全球景氣下降，加上OPEC+5月起加速增產，造成國際油價進一步下跌；依油價計算公式預估，下周國內汽油每公升可望調降0.9元、柴油也大降1.4元，如此95無鉛汽油可降為29.2元，但實際調整金額仍待中油周日（13日）公告。

國際油價10日下跌，美國西德州中級原油期貨下跌2.28美元或3.7%，收每桶60.07美元；布蘭特原油期貨下跌2.15美元或3.3%，收每桶63.33美元。

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累算至4月10日7D3B周均價為64.56美元，較上周74.46美元下跌9.9美元。本周新台幣兌美元匯率為32.983元，較上周33.155元升值0.172元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本周參考零售價格相比，預估下周汽油零售價調降0.9元，柴油調降1.4元。

若以今日油價來看，下周92汽油每公升可降為27.9元、95汽油每公升29.2元、98汽油每公升31.2元、柴油每公升25.6元。

不過，由於國際經濟動盪，下周國內油價實際調整金額仍難預估，實際調整金額請於週日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。