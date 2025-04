日月光舉辦最佳供應商頒獎典禮　140家夥伴齊出席

▲日月光舉辦最佳供應商頒獎典禮。(圖/日月光提供)

封測大廠日月光投控(3711) 4月11日於高雄盛大舉行「2024最佳供應商頒獎典禮」,邀請140家包含封裝測試設備、原物料、零件、加工等國內外供應鏈夥伴,及旗下子公司日月光、矽品、環電,出席人員約460位。典禮也邀請SEMI 國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸致詞,以共襄盛舉。

本屆最佳供應商的評選標準較往年更為周延,除了品質、成本、交期與技術外,同時考量供應商在ESG (Environment, Social and Governance) 環境、社會和公司治理的實踐與績效,將ESG指標納入評選項目。經評選共17家廠商獲得殊榮,日月光藉此典禮表彰過去一年對產業發展有傑出貢獻的供應鏈夥伴。

日月光致力與供應商建立堅定夥伴關係,主動協助供應商發展與提升能力是確保供應鏈永續發展的重要關鍵。為實現日月光投控2050年淨零排放承諾,積極與供應鏈合作減碳並展開五大推動方針「低碳選商策略、完善供應鏈碳資訊、推動材料與機台低碳轉型、導入上游低碳運輸與建立低碳供應鏈」,今年首度攜手19家機台供應商夥伴合作推動機台節能設計以達成2030年節能20%的目標,並於典禮舉行節能專案啟動儀式,期望更多供應夥伴加入。此外,典禮中頒發感謝狀給參與2024年日月光碳盤查專案的8家供應商,表揚供應夥伴努力取得第三方查證,共同建構更具韌性的低碳永續供應鏈。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示:「作為全球封裝測試領域的市場領導者,日月光持續以技術創新與全球布局,引領半導體供應鏈邁向先進技術與永續轉型;透過與客戶及供應鏈夥伴的緊密協作,不僅強化全球半導體生態系的韌性,更為台灣半導體供應鏈注入升級動能。SEMI 將持續深化與日月光策略夥伴的合作關係,共同促進全球半導體供應鏈的創新與永續發展。」

日月光投控採購長唐瑞文表示,這個典禮活動除了向供應鏈合作夥伴表達感謝,也藉此闡述日月光的看法和目標,有助於建立更緊密的夥伴協作關係。當今的半導體產業前景可期,為了實踐供應鏈永續發展,日月光將在關鍵領域與供應夥伴密切合作:技術創新、供應鏈彈性、ESG 優先項目,及拓展策略合作夥伴關係。我們堅信持續投資新技術和加強產業合作關係,對於半導體供應鏈長期保持競爭優勢至關重要。

日月光投控營運長吳田玉表示,隨著AI需求持續攀升,全球半導體產值預估將於未來10年突破1兆美元。AI技術的爆發,造成市場首次出現「軟體領先硬體」的現象。淨零政策、系統數位化與生產地區化,加速驅動供應鏈與系統架構的全面重整。然而,關稅政策所帶來的不確定性亦為產業發展增添了變數。未來十年將是半導體產業的黃金年代,唯有攜手正確的合作夥伴、方能在地緣政治壓力下搶得先機。跨界合作將是突破技術瓶頸、拓展未來機遇的關鍵策略。



