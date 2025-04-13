金管會穩台股！ 限空令3措施續實施一周

台股本周在關稅衝擊之下，同時出現史上最大跌點與漲點，劇烈震盪，金管會今（12）日宣布3項穩定股市限空令措施再延長一周，實施至4月18日止。

台股急跌3千點清洗融資浮額 外資法人：短線台股破底機率不高

本週受到川普關稅震撼彈影響，台股大跌-1769.45點，週線跌幅-8.31%，平均日均量4139.4億元，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，本週台股在關稅衝擊之下，同時出現史上最大跌點與漲點，而這波急跌近3千點的過程有成交量放量，籌碼面逐漸趨穩，且國安基金緊急進場也有利於市場情緒安定，預期短線再破底機率不高。

抽中賺2.1萬！3檔抽籤股下周起申購 立誠價差最大

台股下周有3檔抽籤股，包括陶瓷電路板廠立誠（6597）、知名連鎖火鍋店築間（7723）與台灣最大的動物藥廠永鴻生技（6936），其中抽中立誠每張潛在獲利可賺2.1萬。

陸頒布晶片原產地新規定 台廠有望喜迎轉單商機

中國半導體行業協會昨（11）日發布「緊急通知」，確認積體電路產品「原產地」認定規則將以「晶圓流片（Tape-out）工廠所在地」為準，此規定一出震撼全球半導體供應鏈，專家分析，此舉反有利台廠迎來轉單效應。

貝萊德CEO：金融從業49年 川普關稅措施遠超我的想像

貝萊德 （BlackRock）執行長 Larry Fink 表示，川普上周宣布的對等關稅覆蓋對象之廣令他始料未及。該關稅計畫針對一眾國家，包括美國的主要貿易夥伴在內。

美國債殖利率創逾20年最大周漲幅 成美經濟新風暴中心

美國總統川普關稅戰引發美國債市拋售導致10年期美國國債收益率創逾20年來最大單周漲幅，投資者繼續撤出美國資產。

川普關稅戰掀市場震盪 債券、必需性消費品成第二季投資亮點

美國聯準會（Fed）於最新3月利率決策會議中維持基準利率不變，反映出對通膨與當前經濟前景依舊保持審慎態度。不過，隨著美國總統川普展開一連串貿易關稅攻勢，Fed主席鮑爾表示，關稅的增加明顯高於原先預期，導致通膨上升、成長放緩，惟目前尚無明確的貨幣政策方向，需持續觀察未來走勢與發展。展望2025年第2季，國泰證券預期美國市場將在川普貿易政策的推動下，持續為各大產業帶來不確定性，建議投資人可多加留意債券及必需性消費品相關領域，以減緩市場波動所帶來的影響。

NVIDIA攜手Google Cloud 為企業帶來代理型AI推理功能

NVIDIA 與 Google Cloud 合作，運用 Blackwell HGX and DGX 平台及 NVIDIA 機密運算（NVIDIA Confidential Computing）技術保護資料安全，並將代理型 AI（agentic AI）帶給尋求在地端使用 Google Gemini 系列人工智慧（AI）模型的企業。

投資台灣再加一 COMEBUY砸3億設立智慧物流中心

手搖飲COMEBUY母公司長沂國際斥資3億元，在新北市八里區建設智慧物流中心，經濟部投資台灣事務所今（11）日通過此擴大投資台灣案。

美國海關更新稅則20項電子產品列關稅豁免 有利台商海空運業

美國海關與邊境保護局(CBP)11日更新稅則，豁免了包含手機、電腦、通訊設備、自動數據處理器、顯示器與模組和半導體等20項電子產品，不受對等關稅影響，改為統一適用10%的基本關稅，且未指定國家，包含中國大陸都適用。對此國內大型攬貨公司指出，這項豁免對台灣的科技業及其在海外設的廠都有利，運輸部分則是海空運都包括。