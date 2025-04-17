快訊／台股收盤下跌129.27點　台積電跌8元至847

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（17日）開低走低，加權指數終場大跌129.27點，以19338.73點作收，跌幅0.66％，成交量2511.36億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌78.48點開出，指數開低走低，盤中最高達19478.0點，最低19196.47點，終場收在19338.73點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌8元來到847元，跌幅0.94％；鴻海（2317）下跌1.5元至134.5元；聯發科（2454）下跌25元至1340元；廣達（2382）上漲3元來到230元；長榮（2603）下跌6元至207元。
今天漲幅前5名個股為華廣（4737）上漲5元，漲幅10％；佳龍（9955）上漲2.65元，漲幅10％；安馳（3528）上漲6.3元，漲幅9.98％；華凌（6916）上漲2.05元，漲幅9.98％；北極星藥業-KY（6550）上漲3.65元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為土銀富邦R2（01004T）上漲0.01元，漲幅0.09％；堤維西甲特（1522A）上漲0.05元，漲幅0.11％；華孚（6235）上漲0.05元，漲幅0.11％；王道銀行（2897）上漲0.01元，漲幅0.11％；太子（2511）上漲0.01元，漲幅0.11％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華廣（4737）
|55.0
|▲5.0
|▲10.0％
|佳龍（9955）
|29.15
|▲2.65
|▲10.0％
|安馳（3528）
|69.4
|▲6.3
|▲9.98％
|華凌（6916）
|22.6
|▲2.05
|▲9.98％
|北極星藥業-KY（6550）
|40.25
|▲3.65
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|土銀富邦R2（01004T）
|11.54
|▲0.01
|▲0.09％
|堤維西甲特（1522A）
|47.45
|▲0.05
|▲0.11％
|華孚（6235）
|47.2
|▲0.05
|▲0.11％
|王道銀行（2897）
|9.13
|▲0.01
|▲0.11％
|太子（2511）
|9.07
|▲0.01
|▲0.11％
資料來源：證交所
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