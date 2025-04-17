快訊／台股收盤下跌129.27點　台積電跌8元至847

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（17日）開低走低，加權指數終場大跌129.27點，以19338.73點作收，跌幅0.66％，成交量2511.36億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌78.48點開出，指數開低走低，盤中最高達19478.0點，最低19196.47點，終場收在19338.73點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌8元來到847元，跌幅0.94％；鴻海（2317）下跌1.5元至134.5元；聯發科（2454）下跌25元至1340元；廣達（2382）上漲3元來到230元；長榮（2603）下跌6元至207元。

今天漲幅前5名個股為華廣（4737）上漲5元，漲幅10％；佳龍（9955）上漲2.65元，漲幅10％；安馳（3528）上漲6.3元，漲幅9.98％；華凌（6916）上漲2.05元，漲幅9.98％；北極星藥業-KY（6550）上漲3.65元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為土銀富邦R2（01004T）上漲0.01元，漲幅0.09％；堤維西甲特（1522A）上漲0.05元，漲幅0.11％；華孚（6235）上漲0.05元，漲幅0.11％；王道銀行（2897）上漲0.01元，漲幅0.11％；太子（2511）上漲0.01元，漲幅0.11％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華廣（4737） 55.0 ▲5.0 ▲10.0％ 佳龍（9955） 29.15 ▲2.65 ▲10.0％ 安馳（3528） 69.4 ▲6.3 ▲9.98％ 華凌（6916） 22.6 ▲2.05 ▲9.98％ 北極星藥業-KY（6550） 40.25 ▲3.65 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 土銀富邦R2（01004T） 11.54 ▲0.01 ▲0.09％ 堤維西甲特（1522A） 47.45 ▲0.05 ▲0.11％ 華孚（6235） 47.2 ▲0.05 ▲0.11％ 王道銀行（2897） 9.13 ▲0.01 ▲0.11％ 太子（2511） 9.07 ▲0.01 ▲0.11％

資料來源：證交所