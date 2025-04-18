長榮航再增新航點！今首航神戶航線　每周143班飛往日本

▲長榮航桃園-神戶首航活動，圖右七為長榮航空發言人陳耀銘。（圖／長榮航提供）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今（18）日開闢桃園-神戶航線，現行營運日本11航點、14條航線，每周共計143班往返日本，包括東京成田、東京羽田、大阪、札幌、福岡、沖繩、小松、仙台、愛媛松山、青森及神戶，提供旅客更靈活及多元的飛行選擇。

長榮航空桃園-神戶航線以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置184個座位，包含8個商務艙、176個經濟艙；為慶祝首航，特別於桃園國際機場舉辦首航活動，以「神戶大開」為主題，現場除了設置神戶著名景點拍照背板，並規劃輕鬆有趣的互動遊戲及有獎徵答。

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神戶作為日本重要的海陸空樞紐，今年適逢大阪世界博覽會，預計將吸引來自全球各地的參觀人潮，長榮航空藉由桃園-神戶航線開航來擴增關西航網運能，搭配現在飛航的桃園-大阪每周21班、高雄-大阪每周11班，成為台灣飛往關西地區航班最多的航空公司。

長榮航空另獨家推出深度關西與四國團體旅遊行程，為旅客帶來嶄新的旅行體驗，與既有的關西地區行程不同，此次規劃以神戶及愛媛為核心，設計出不走回頭路的專屬路線，方便旅客探索日本西部的人文風情。