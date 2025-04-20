貿易戰＋輝達禁令來襲　雙鴻、健策散熱族群首當其衝

▲NVIDIA輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股華安

貿易戰與輝達禁令推升提前拉貨潮，企業營收短期亮眼，但真實需求未明。台廠出口與散熱族群面臨雙重風險，投資人須審慎因應。

自從川普於2024年再度當選美國總統，市場預測關稅戰即將開打後，全球貿易體系再次進入高度不確定的時代。許多企業為了避開未來潛在的高額關稅，紛紛選擇提前出貨、加速拉貨，企圖搶搭出口末班車。這類行為雖然合理，卻讓整體經濟數據與企業營收出現了明顯的短期失真現象，投資人若未審慎辨識其中真偽，很可能再次踏入2022年台股「疫後拉貨潮後空頭翻轉」的陷阱。這種數據虛胖的情境，一旦後續拉貨動能結束，會面臨接單斷層、庫存堆高、營收基期墜落的多重壓力。

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2022年的空頭，提前拉貨也是造成的原因之一

在2020～2021年間，疫情導致全球供應鏈大亂，許多企業擔心缺料、斷鏈，開始恐慌式下單與提前備貨，也就是我們熟知的「double booking」。當時企業營收與EPS創高，加上資金寬鬆，股價隨之飆漲，NB、半導體等族群全面上攻。

但到了2022年：

訂單陸續出貨完畢；

真實終端需求卻沒有跟上；

企業庫存爆炸，接單急凍，EPS下修，股價重摔。

換句話說，提前拉貨不是壞人，但它讓企業與市場「誤判景氣的高度」，也加速了泡沫的形成與破裂。

今天，我們又站在類似的岔路口，只是這一次，主角從疫情變成了關稅與地緣政治。

美國客戶提前拉貨，台灣出口高曝險

根據財政部資料，台灣對美出口比重達25%左右，是僅次於中國的第二大市場。雖然目前台灣被美國關稅政策暫時降為10%，但貿易商與品牌客戶仍選擇提前進貨備貨，以免未來政策變動導致成本飆升。此外，還需留意台商在海外設廠輸美訂單，雖然不算在台灣出口統計中，但實際營收也受到美國提前拉貨與政策變動的影響，同樣具備風險。

這讓台灣公司營收亮眼，股價反映搶單效應，但這也正是風險所在：

現在亮眼的財報與營收，多少需求是能夠延續的？又有多少只是提前拉貨帶來的「虛假榮景」？

當這些提前出貨的訂單消化完畢，若終端需求沒有跟上、或關稅最終未如預期，企業將面臨庫存壓力與訂單空窗。

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另外值得關注的是，中國企業與越南正積極整合供應鏈、轉單出貨，規避美方制裁。這種灰色地帶操作若持續擴大，未來美國可能升高對東南亞的原產地審查，進一步擴大貿易戰波及範圍，為亞洲出口國帶來更多政策風險。

輝達禁令衝擊AI供應鏈，散熱族群首當其衝

就在提前拉貨推升AI伺服器需求之際，美國又向中國祭出新一波科技封鎖。4月15日，NVIDIA向監管機構透露，H20晶片若要出口到中國，必須先取得許可，輝達預計將因此在本會計年度第一季認列高達55億美元的相關費用損失，也將導致中國客戶下單減少，對台積電營收造成影響，台灣供應鏈中以散熱族群影響最大：雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、健策（3653）股價均呈現重挫。

值得留意的是，這些散熱族群自 2023 年 AI 元年以來漲幅驚人，K 線位階仍處於高檔區間，短線獲利了結壓力龐大。即便以近期修正後的價格計算，個股至今漲幅仍達三倍，但EPS增幅均未達兩倍，本益比均超過20倍以上，而健策本益比更是高達 30 倍。

若未來NVIDIA對中出貨訂單大幅修正，加上美國提前拉貨效應結束，這些個股將同時面臨訂單減少與估值修正的雙重利空壓力，投資人仍須留意後續風險。

疫情期間的提前拉貨曾讓企業營收與股價在短期內膨脹，隨後隨著需求放緩而修正。如今，類似的情境再次出現，關稅政策與地緣風險推動部分美國客戶提前下單，讓企業財報短期表現亮眼。然而，這樣的表現有多少來自真實需求，有多少只是時間上的提前，仍需進一步觀察。投資人在解讀數據與財報時，應更加關注背後的結構性因素，評估其持續性與風險，才能在不確定的環境中做出更穩健的判斷。



本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

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