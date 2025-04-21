川普關稅「全民股災」衝擊上班族　股民平均損失23.5萬元

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

川普祭出關稅戰造成國際金融市場劇烈震盪，台股重挫讓不少上班族一夕之間陷入投資失血、生活緊縮的雙重壓力，根據人力銀行調查，這波「全民股災」衝擊上班族，平均損失高達23.5萬元，還有上班族因關稅衝擊已面臨無薪假、裁員危機。

根據1111人力銀行調查，有77.4% 上班族手上持有股票、ETF、基金、期貨等金融投資工具，這一波股災卻殺得讓不少人措手不及，統計下來，受訪者平均損失高達235,038元；調查顯示，有56.8% 選擇「長期持有、等待回漲」，另有17.9% 則視跌勢為機會，選擇「逢低進場，撿便宜」。

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調查指出，有78.1% 上班族對美國關稅政策導致的經濟影響感到擔憂，其中更有17% 的人是感到非常焦慮；面對這一波投資虧損對家庭生活可能造成哪方面的衝擊，53% 上班族認為沒有太大的影響，但有38.4% 上班族已開始縮減家庭與生活支出，18% 選擇投入兼職、增加收入，有9.1% 開始啟用預備金過日子。

1111人力銀行公關經理莊雨潔解釋，這樣的數字顯示大部分上班族在有固定工作、領薪的同時，會將部分可運用的資金用作投資，較少選擇融資等風險較高的方式，手中現金相對穩定、不至於立即影響到生活，因此，在這一波股市震盪中，目前都在觀望、尚未賣出，而這也呼應多數的人目前選擇長期持有、等待回漲。

除了個人財務吃緊，目前也有部分的企業端開始感受到壓力，調查顯示，有64.6%上班族任職的公司並沒有太大的影響，依舊正常營運，但卻有6.7% 的上班族任職的公司已出現被撤單或停單的狀況，6% 面臨遭公司縮短工時，3% 被迫放無薪假，甚至還有3% 遭遇裁員。交叉比對之後發現，在這一波關稅風暴中，對於傳產製造業影響最為劇烈；已開始裁員的產業別則以「資訊科技業」為最多數。

1111人力銀行公關經理莊雨潔指出，近來的確有不少國際科技巨頭裁撤員工，台灣部門可能也會配合國際情勢，做人力的調整，另外，的確也有傳出部分科技業可能受到這一波關稅風暴影響終止計畫、進而裁員，但也需看企業生產的內容而定。

莊雨潔也說，這波經濟不確定性，確實讓不少人回想起疫情初期的恐慌感，根據調查結果顯示，上班族最焦慮的前5大問題依序為通膨與物價上漲、景氣低迷、投資虧損、生活品質下滑、對政府失去信心；更有68 % 上班族對於政府這一次救市策略表達擔憂，顯示出政府現階段除了政策的介入，更需加強與企業與民眾的溝通，以穩定民心。