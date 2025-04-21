創意禮品文具展圓滿落幕　原創設計引領趨勢促進跨界合作商機

▲外貿協會於DG Taiwan 2025擴大辦理一對一採購洽談會，力促商機媒合。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由台北世界貿易中心主辦的「2025 DG Taiwan台灣國際創意禮品文具展」昨(20)日圓滿閉幕，4天展期迎接國內外超過1.2萬人進場參觀，其中包含來自41國/地區國外買主來台觀展採購，前五大買主國依序為日本、中國大陸、美國、泰國及南韓。

本屆擴大辦理的一對一採購洽談會，成功媒合41家國外買主，超過100場次洽談，DG Taiwan已然成為全球市場尋求原創設計及建構商業化合作的最佳平台。

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主辦單位指出，本屆DG Taiwan聚焦4大主軸：「原創設計」、「個性化客製」、「環境友善」、「智慧新生活」，歸納出禮贈品及文具文創產業著重設計、創意、永續的潮流趨勢，並能善用科技為設計加分。

DG Taiwan自2024年重塑展覽品牌，除了持續挖掘具備設計力、創意力與環境友善力的業者參展，為設計師品牌及新銳IP創作者打造的「DesiGn Select選品坊」及「Creator Lab 創作者實驗室」也成為展場的人氣夯點，琳瑯滿目的原創設計商品叫人愛不釋手。

今年首度組團跨海參展的日本獨立創作者與IP授權業者，跨國原創IP生態圈在DG Taiwan儼然成形，展出內容融合更多元的創意活力讓長期參展商有感「展覽真的變得不一樣了」。

IP創作者也藉由DG Taiwan打開國際市場，如日本IP品牌及創作者表示不僅高單價公仔在展中全部完售，也順利和台灣零售通路、出版業者洽談授權合作，未來在百貨通路、便利商店及教育書刊都有機會看到他們的IP國際授權成果。

DG Taiwan 完美結合原創設計與製造供應鏈，獲得國際買主的高度肯定，如菲律賓多媒體活動行銷公司Blink Creative Studio，以及帶領會員前來採購的韓國文化內容授權協會(KOCLA)，都相當讚賞台灣業者的產品品質及客製化能力。

此外，DG Taiwan切中企業開發客製化禮贈品與特色商品的需求，本屆吸引包括誠品、博客來、台北捷運、宏碁、聲寶、新光保全、昇恆昌、台塑生醫、華南銀行等重要業者，以及在臺知名外商如飛龍文具、三菱電機、台灣東販、阿里巴巴、泡泡瑪特、史泰博等蒞臨觀展。

由經濟部智慧財產局設立的「台灣專利超級站」展出多項得獎專利產品，同樣驚艷參觀者，充分展現台灣在創新設計上的豐沛能量。臺灣業者積極以創意優化使用者體驗，突破既有產品的框架，顛覆消費者對傳統品項的既定印象，吸引來自日本、馬來西亞、印尼、烏干達等多國買主駐足洽詢，對台灣原創專利商品進軍國際市場注入強心針。

展覽期間豐富周邊活動，包含於「DG Salon文創沙龍」舉辦的開幕論壇、永續講座、專利講座，提供參與的參展商及業者更多商業靈感，增加企業競爭力以因應市場挑戰，現場座無虛席；DiscoverGem尋寶人、DG Pick獎項票選、DIY手做體驗等人氣活動拉近參觀者、參展商及產品的距離，讓參觀者創造屬於自己的展覽體驗；由Creator Lab創作者們共同創作的公益貼紙義賣，則為展覽帶進正能量暖流，具體示範如何讓原創設計也能創造公益價值。

下屆DG Taiwan將於2026年4月16日至19日舉辦，匯聚創新、活躍、崛起的原創設計力量，引領產業蛻變與突圍。展覽最新消息請持續鎖定本展官網www.dgtaiwan.com及社群粉絲頁。