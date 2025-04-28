雄獅長程線暑期訂單年增逾2成　北歐訂單能見度達明年3月

▲雄獅北歐極光訂單能見度已到明年3月。（圖／雄獅提供）



記者廖婕妤／台北報導

時序接近夏日，暑假旅遊商機慢慢浮現，根據雄獅（2731）觀察，今年旅遊市場熱度持續升溫，不僅短線需求強勁，長程線也迎來預訂熱潮，普遍呈現超前部署趨勢，長程線暑期訂單成長逾2成，北歐極光訂單能見度更已達明年3月。

雄獅表示，長程線平均下訂時間已提早到至少半年前下訂，今年暑期訂單成長超過2成，其中，奧捷經典行程搶手，已銷售超過6成；北歐極光訂單能見度更已到明年3月。

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雄獅指出，以暑期熱門旅遊區域來看，日本依舊是國人旅遊最愛的地點，樂園、動物園、水族館等親子體驗最受歡迎，而韓國受惠於韓劇《苦盡柑來遇見你》爆紅影響，今年上半年濟州島出團人數，較去年同期預估成長超過8成。

此外，雄獅先前也提到，隨著日本大阪世博會、神戶航線開航、立山黑部雪牆開山等帶動旅遊需求，4月京阪神相關團體銷售達9成，5月銷售也已達8成；加上航空客製化包團及深度旅遊需求持續成長，今年上半年營收可望年增2成，全年業績有望再創佳績，獲利狀況也樂觀看待。

雄獅2024全年合併營收為283億元，年增30.74%，稅後淨利為9.15億元，EPS為9.81元；今年3月合併營收為24.18億元，月增3.75％、年增12.86％；累計今年Q1合併營收為71.46億元，年增20.14％。