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想獲得台灣精品獎嗎？　評審團及永續專家公開得獎秘訣與永續重點

▲于卓民評審長就行銷面向的評審資料的撰寫要點進行說明。（圖／貿協提供）

▲于卓民評審長就行銷面向的評審資料的撰寫要點進行說明。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

被譽為產業奧斯卡獎的台灣精品獎，每年由來自國內外產官學界的百餘位專業人士組成專業評審團，從「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」四大面向層層審查，選出具備「創新價值」的優秀產品。主辦單位經濟部國際貿易署委託外貿協會舉辦的第34屆台灣精品選拔台北場說明會，首次邀請行銷類選拔評審長庚大學管理研究所所長于卓民現身說法，分享過去觀察選拔中的常見的問題與建議。據貿協透露，國內外評審普遍反映，儘管台灣企業在技術、品質和設計方面表現出色，台灣企業在行銷面向的表現仍有精進空間。

于卓民指出，評審對企業了解有限，因此企業在提交資料時，應將評審視為一般民眾，將公司在海外行銷策略及成果展現出來，並且具體描述如何管理通路及推動國際行銷。于卓民建議，企業應避免使用過多形容詞，應多加提供具體資訊，若企業運用了AI輔助工具撰寫報名資料，也須留意資料的一致性。

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除了行銷面向，其他三大評選面向—「研發」、「設計」與「品質」也同樣關鍵。研發類評審強調科技創新、創意、競品分析及專利保護，並看重產品差異化。而設計類評審則注重產品或新技術是否解決實際的問題、並符合使用者需求，進而提升產品價值。品質方面，評審則聚焦產品性能、安全性與魅力品質等，並關注企業在ESG方面的表現。

▲得獎產品將有機會至海外參展，圖為2024美國路透社汽車展會設置台灣精品館展出各類車輛科技解決方案。（圖／貿協提供）

▲得獎產品將有機會至海外參展，圖為2024美國路透社汽車展會設置台灣精品館展出各類車輛科技解決方案。（圖／貿協提供）

台灣精品選拔除了強調創新，也特別重視永續，企業可以在報名時加強填寫企業或產品的永續作為，展現企業對於永續的承諾與具體落實。貿協今年也特別邀請台灣精品計畫合作夥伴益普索(Ipsos)市場研究公司研究總監劉玉婷進行永續專題分享。

劉玉婷指出，永續是全球趨勢，更是企業的必修課。不論 B2B 或 B2C，唯有積極應對，符合不同地區如歐盟的碳排的規定(CBAM)，或符合消費者期待，創造價值，才能在競爭中突出。ESG應緊扣品牌核心與消費者需求，讓民眾有感。東西方文化對 ESG 的理解不同，西方重個人責任，東方則強調與自然共存及健康生活。中小企業可藉由政府補助或與第三方機構合作，降低轉型門檻，實現永續與經濟並進。企業面對不同市場需求，也應善用在地化策略，透過教育與故事行銷來強化品牌與消費者的連結。

面對川普政府發布對等關稅政策、地緣政治情勢等不確定因素，全球市場正處於劇烈變動之中。企業唯有不斷創新、提高產品附加價值，並靈活運用行銷資源，才能在競爭中站穩腳步。台灣精品選拔正是一個協助企業展現創新實力與永續成果的重要平台，不僅有機會獲得政府資源支持，更能向國際市場展示品牌實力，拓展海外能見度。

第34屆台灣精品選拔現正開放報名，至6月30 日中午截止。報名連結：
https://www.taiwanexcellence.org/tw/award/selection#registration

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關鍵字： 台灣精品獎評審團永續專家得獎秘訣永續重點

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