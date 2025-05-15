黃仁勳斬獲中東超級訂單　外媒點中國成最大輸家

▲輝達執行長暨共同創辦人黃仁勳。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普近期訪問中東期間，宣布大幅放寬對該區盟友的先進AI晶片出口管制，輝達將向沙烏地阿拉伯新成立的國家級AI公司Humain提供1.8萬顆最新Blackwell旗艦晶片，並計畫允許阿拉伯聯合大公國購買高達100萬至150萬顆先進輝達晶片。此舉被外界視為全球AI競賽的重大轉折點，使中東地區在科技角逐中迅速取得優勢，反觀中國卻被迫使用性能遠遜於Blackwell的降規版晶片，淪為這場科技競賽中的最大輸家。

這場由沙國王儲穆罕默德．本．薩勒曼主導的Humain計畫，不僅象徵著中東這個傳統石油強權積極轉型搶占AI產業新機會，也進一步鞏固輝達在全球AI晶片市場的龍頭地位。除輝達之外，AMD也宣布投入逾百億美元，為Humain計畫提供覆蓋沙烏地至美國的資料中心晶片與軟體支援。同時，亞馬遜和思科也與Humain建立合作關係，分別計畫投資數十億美元打造AI專區及基礎設施。

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▲美國擬允許UAE進口輝達最先進的AI晶片。（圖／路透）

美國投資機構Wedbush Securities董事總經理Dan Ives指出，美沙晶片交易將成為全球AI發展的分水嶺，中東未來十年有望創造高達1兆美元的AI市場潛力，且沙烏地將獲得比其他國家更高優先權，享有「紅毯待遇」。他強調，美國大型科技公司如Alphabet、亞馬遜依然是輝達的首要客戶，預計2025年在AI及資料中心上的投資高達3,200億美元，但中東的崛起無疑使全球AI格局更加多元。

反觀中國，由於美國嚴格的出口限制，只能取得為中國特別設計的H20降規版晶片，性能明顯落後於Humain獲得的Blackwell晶片，科技競爭力大受影響。Ives直言，中國是這波晶片競賽中「最大的輸家」，不僅晶片品質被限制，更讓中美貿易談判複雜化，兩國間科技戰線日益緊繃。