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民團喊核電延役救台電　台電：別把單一能源當萬靈丹

▲▼ 台電、夏季電價、電錶 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲台電。（圖／記者劉亮亨攝）

記者廖婕妤／台北報導

核能民團今（1）日赴經濟部陳抗，訴求核電延役救台電，對此，台電表示，供電穩定應是社會最大共識，若僅以核能作為單一解方，忽視核安、核廢處理與社會共識等現實面挑戰，無助穩定供電，亦非僅靠公投或修法就可解決。

台電說明，俄烏戰爭導致燃料價格飆漲至今才是台電虧損主因，韓、日、法等核能國家無一倖免，電價漲更兇、通膨更嚴重、預算補更多，縱使國際燃料價格有所回穩，現況仍高於疫情前水準，且價格回檔也只是減緩虧損的速度，不代表累積的虧損一夕之間就能補足，盼各界共同支持特別預算，才是健全台電財務、確保穩定供電的關鍵。

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台電指出，因應近年俄烏戰爭致燃料價格飆漲，台電為照顧民生、穩定物價及維持產業競爭力，電價調整相對和緩，近3年吸收民生、工業電價成本達6000億元，因而累積超過4000億元虧損；反觀民團訴求使用核電的指標國家，因應燃料漲勢同樣採電價調漲或財政補助，如核電佔比超過3成的韓國，自2020至2024年民生、工業電價累計漲幅達48%、105%，核電佔比近7成的法國漲幅亦達54%、68%；而2022至2024年間，日本政府以預算補貼約新台幣5500億元，法國政府亦補貼約7000億元。

台電說明，目前我國核電佔比僅約3%，無論對供電或財務影響皆有限，穩定供電應是複選題，需多種能源搭配，台電將充分運用既有低碳燃氣、無碳再生能源及抽蓄水力等電源，加上今年近500萬瓩大型新機組陸續加入供電行列，可提供穩定基載電力，同時因應極端氣候、水情變化劇烈，讓部分尚未拆除的除役機組轉為緊急備用電力設施，平時「備而不用」僅因應突發狀況，發電資訊皆於台電官網即時呈現，亦設有運轉時數限制。

有立委關心火力發電占比高達8成，台電表示，討論火力發電時不宜將低空污排放、低碳排的燃氣和燃煤混為一談，政府自2016年起推動「以氣代煤」及「空污防制設備效能提升」才讓近年電力排碳係數及空污排放量逐年降低，如電力排碳係數自2016年每度電排碳0.530公斤降至2024年0.474公斤，降幅約10.6%，而台電火力電廠空污排放量自2016年10.7萬公噸降至2024年3.4萬公噸，減幅近70%。

針對台中電廠燃煤機組更新改建，台電進一步表示，台中電廠持續推動新建燃氣機組替換燃煤機組計畫，一期計畫新建燃氣機組於今年起陸續上線後，將啟動拆除2部燃煤機組工作，另有2部燃煤機組轉為備用；二期計畫新建燃氣機組於2031年起陸續上線後，將再拆除2部燃煤機組，剩餘6部則轉為緊備機組，最遲將於2034年底前達到無煤化，讓台中電廠以氣代煤的目標早日達成。

另外，核能民團始終與國際淨零綠能發展趨勢背道而馳，質疑台電因買綠電致虧損，台電指出，根據國際能源總署（IEA）統計，去年全球新增能源供應佔比由再生能源38%奪冠，天然氣28%居次，皆為我國目前能源轉型主軸，而台電外購綠電僅占總支出約1成，且該躉購制度為世界推動綠能發展普遍使用機制，非台灣獨有，我國則於馬前總統任內制定，自2010年起實施，費率至今已呈下降趨勢，如光電費率已下降60%，離岸風電費率已降25%，且隨產業綠電需求增加，風光電轉供民間比例持續提升，如2024年4大綠電業者已有8成綠電直接賣給民間。

至於外界呼籲台電應公布夜間備轉容量率，台電說明，「備轉容量率」定義為當日最高負載發生時之供電餘裕，然而隨再生能源發展，日落減低之太陽光電將大於負載減少量，故夜尖峰供電能力也須納入考量。目前政府已成立「電力可靠與韌性推動管理辦公室」，透過外部專家委員，與台電及能源署刻正檢討備轉容量需求及供電燈號公告機制構想，後續將廣納各方建議提出合適的作法。

關鍵字： 台電核能燃料經濟部能源

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