郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」　經濟部：尊重所有意見

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

五一勞動節上百名台電員工包圍經濟部抗議能源政策，同一時間在立法院備詢的經濟部長郭智輝談到此事時，竟動怒嗆「他看不下去他可以離開啊」，引發外界爭議。對此，經濟部部長室今（2）日聲明，稱郭部長尊重所有台電員工和社會各界對能源政策的意見，但不應以錯誤的陳述誤導視聽。

核三廠2號機將於5／17除役，台灣正式進入非核家園，但外界擔憂電力吃緊，台電上百名員工勞動節赴經濟部抗議表達訴求，喊著「核電延役，台電續命」，並希望官員為錯誤的能源政策道歉。

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同一時間，經濟部長郭智輝在立法院備詢，國民黨立委羅廷瑋質詢此事，郭智輝回應「台電虧錢有很多原因，不能講是因為能源政策，他是專家嗎？」甚至語出驚人嗆說「他看不下去，坦白講，他可以離開啊！」引發外界爭議。

對此，經濟部部長室今日發聲明指出，發展再生能源為世界趨勢，核電延役並非當前解決用電需求的唯一解方：昨日陳抗內容存在不實之處，經濟部已多次澄清，目前台灣供電穩定、台電碳排係數亦逐步減低，在野立委不應引用錯誤資訊抹煞全體台電同仁的努力。

經濟部強調，台電公司的營運方向是董事會綜整各種專業意見所決定，目前能源政策為所有台電員工齊心努力的方向，個別員工如有意見表達，不宜以不實說法誤導視聽，影響公司全體同仁士氣。