快訊／台積電狂拉42元收950　台股大漲552.61點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（2日）開高走高，加權指數終場大漲552.61點，以20787.64點作收，漲幅2.73％，成交量3266.57億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲299.05點開出，指數開高走高，盤中最高達20787.64點，最低20534.08點，終場收在20787.64點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲42元來到950元，漲幅4.63％；鴻海（2317）上漲6元至147.5元；聯發科（2454）下跌50元至1300元；廣達（2382）上漲12.5元來到251元；長榮（2603）上漲3.5元至210元。

今天漲幅前5名個股為興能高（6558）上漲5元，漲幅10％；錸寶（8104）上漲3.4元，漲幅10％；南紡（1440）上漲1.2元，漲幅10％；台火（9902）上漲1.3元，漲幅9.96％；台肥（1722）上漲5.1元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為土銀富邦R2（01004T）上漲0.01元，漲幅0.09％；嘉威（3557）上漲0.05元，漲幅0.1％；和潤企業甲特（6592A）上漲0.1元，漲幅0.1％；大武山（6952）上漲0.05元，漲幅0.1％；王道銀行（2897）上漲0.01元，漲幅0.11％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 興能高（6558） 55.0 ▲5.0 ▲10.0％ 錸寶（8104） 37.4 ▲3.4 ▲10.0％ 南紡（1440） 13.2 ▲1.2 ▲10.0％ 台火（9902） 14.35 ▲1.3 ▲9.96％ 台肥（1722） 56.3 ▲5.1 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 土銀富邦R2（01004T） 11.66 ▲0.01 ▲0.09％ 嘉威（3557） 49.9 ▲0.05 ▲0.1％ 和潤企業甲特（6592A） 96.3 ▲0.1 ▲0.1％ 大武山（6952） 47.75 ▲0.05 ▲0.1％ 王道銀行（2897） 9.5 ▲0.01 ▲0.11％

資料來源：證交所