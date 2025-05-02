快訊／台積電狂拉42元收950　台股大漲552.61點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（2日）開高走高，加權指數終場大漲552.61點，以20787.64點作收，漲幅2.73％，成交量3266.57億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲299.05點開出，指數開高走高，盤中最高達20787.64點，最低20534.08點，終場收在20787.64點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲42元來到950元，漲幅4.63％；鴻海（2317）上漲6元至147.5元；聯發科（2454）下跌50元至1300元；廣達（2382）上漲12.5元來到251元；長榮（2603）上漲3.5元至210元。
今天漲幅前5名個股為興能高（6558）上漲5元，漲幅10％；錸寶（8104）上漲3.4元，漲幅10％；南紡（1440）上漲1.2元，漲幅10％；台火（9902）上漲1.3元，漲幅9.96％；台肥（1722）上漲5.1元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為土銀富邦R2（01004T）上漲0.01元，漲幅0.09％；嘉威（3557）上漲0.05元，漲幅0.1％；和潤企業甲特（6592A）上漲0.1元，漲幅0.1％；大武山（6952）上漲0.05元，漲幅0.1％；王道銀行（2897）上漲0.01元，漲幅0.11％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|興能高（6558）
|55.0
|▲5.0
|▲10.0％
|錸寶（8104）
|37.4
|▲3.4
|▲10.0％
|南紡（1440）
|13.2
|▲1.2
|▲10.0％
|台火（9902）
|14.35
|▲1.3
|▲9.96％
|台肥（1722）
|56.3
|▲5.1
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|土銀富邦R2（01004T）
|11.66
|▲0.01
|▲0.09％
|嘉威（3557）
|49.9
|▲0.05
|▲0.1％
|和潤企業甲特（6592A）
|96.3
|▲0.1
|▲0.1％
|大武山（6952）
|47.75
|▲0.05
|▲0.1％
|王道銀行（2897）
|9.5
|▲0.01
|▲0.11％
資料來源：證交所
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