黃仁勳本月來台行程一次看　關注與供應鏈互動及關稅看法

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記者高兆麟／綜合報導

NVIDIA執行長黃仁勳本月即將來台，此次他除了將在電腦展進行主題演講外，緊接在電腦展主題演講後，黃仁勳也將在21日於台北和全球媒體進行問答，外界也關注，黃仁勳此次來台，是否有機會和鴻海、廣達、緯創等公司再次進行餐敘，重現「兆元宴」。

針對黃仁勳目前確切來台時間，目前傳出可能在12日就抵達，換算下來，黃仁勳至少將有可能在台灣停留超過9日，不過NVIDIA並未對此進行證實，不過目前黃仁勳已經確定將在19日進行主題演講，另外，也將在21日和媒體進行問答。

黃仁勳近年每次來台都會刮起一波炫風，上次來訪期間還和多家台灣重要供應鏈進行餐敘，其中就包含台積電董事長魏哲家，這次黃仁勳來台，面對關稅問題，黃勳是否也會藉此機會再和重要供應鏈進行餐敘討論，也讓外界相當關注。

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除此之外，黃仁勳現在面對美、中、台三方地緣政治問題，他的一舉一動，也會引起外界高度注意，黃仁勳日前才訪問中國，固樁中國市場，緊接著又出席美國總統川普的就職百日典禮，並表示感謝川普的政策與支持，但本月他將來台，在川普「美國優先」政策下，黃仁勳會如何和台灣重要供應鏈互動，以及是否會要求他們赴美設廠，也引起關注，外界更關心，黃仁勳是否會在此次來台期間，宣布台灣總部地點，又或是可能因為川普壓力，而推遲相關計畫或低調處理。

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／資料照片）