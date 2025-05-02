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台灣虎航Q1獲利寫同期新高、每股賺2.05元　月底開航日本米子

▲台灣虎航。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台灣虎航。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台灣虎航（6757）今（2）日召開董事會通過今年Q1財報，單季合併營收為46.28億元，年增9％，寫歷史新高，稅後淨利為9.42億元，年增9.5％，寫同期新高，EPS為2.05元。台灣虎航將於5月29日開航日本米子航線，成為日本第22個航點，持續擴大布局東北亞市場。

台灣虎航表示，日本自本周開始年度黃金周連假，這段期間有眾多日本家庭出遊，據訂房網站近日公布的最新搜尋數據顯示，台北為今年日本家庭旅客最感興趣的前二名搜尋城市，顯示出台北對日籍旅客的吸引力持續上升中，且台灣虎航現飛航日本計有21個航點、共計營運往返台日間28條航線，除了台灣民眾外，也將成為日籍旅客的最佳選擇。

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台灣虎航指出，第22個日本航點將於5月29日開航，桃園-米子航線將帶著旅客直飛鳥取縣的米子鬼太郎機場，鳥取縣因《鬼太郎》作者水木茂及《名偵探柯南》作者青山剛昌聞名，被譽為漫畫王國，是動漫迷的朝聖地；除了動漫文化，鳥取縣還有日本最美星空、日本唯一的鳥取砂丘、皆生溫泉及大山國立公園等自然景觀，白天與夜晚皆充滿魅力，適合深度旅遊愛好者慢遊探索。

惟近期發現有不法人士假借台灣虎航或董事長黃世惠名義，在社群平台散布虛假的投資訊息；台灣虎航也嚴正聲明指出，台灣虎航或董事長並無經營任何個人投資理財相關的社群帳號或群組，也絕不會透過社群平台進行任何投資推薦或招攬，任何聲稱與台灣虎航或黃世惠有關的投資訊息，皆為詐騙，呼籲所有民眾提高警覺，切勿輕信來源不明的投資資訊，更不要點擊任何可疑連結或提供個人資料。

 

關鍵字： 台灣虎航財報航點米子投資詐騙

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