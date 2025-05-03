2025「刷卡繳稅優惠」一次看　最高現金回饋2000元

▲今年刷卡繳稅與往年相比，現金回饋比例下降不少。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

5月申報綜所稅季節來臨，許多人已經算好自己要繳的稅款，但還沒決定要用哪張信用卡去繳稅。綜觀今年刷卡繳稅與往年相比，現金回饋比例下降不少，想要繳稅賺更多，就要搭配行動支付、或是成為銀行數位帳戶新戶，才有機會賺到比直接刷卡更多的回饋。

受到物價上漲影響，今年財政部為了減輕國民負擔，全面調高免稅額度、標準與特別扣除額、基本生活費及調整所得稅級距，並因應美國關稅政策，延長所得稅申報截止日至 6月30日。各銀行也推出刷卡繳稅的優惠，但想要繳稅賺更多，得搭配行動支付、數位帳戶或是分期、現金回饋二選一。

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台北富邦銀行分析行內客戶繳稅行為，發現刷卡繳稅的客戶逐年增加，2024年刷卡繳稅金額較2023年成長達52%，繳稅戶數也同步成長28％，預計今年也有兩位數以上的增加；同時，高資產客戶對於稅務分期服務接受度更高，繳稅金額達百萬元以上者，超過8成選擇以刷卡分期方式納稅。

刷卡繳稅已成趨勢，今年有哪些好康？首先，不少銀行還是有推出繳稅分期與現金回饋的優惠措施，但僅能二選一，也就是說，選了分期、就沒有現金回饋，選現金回饋、稅款就必須一次繳清。

在現金回饋的部分，今年刷卡優惠其實給的並不大方，從稅款的0.1％至0.4％不等，或是成為銀行推出的數位帳戶新客戶，才能拿到現金回饋，而每一筆也都設有回饋及名額的上限，同時卡友必須要到銀行網站登錄才能拿到回饋。

以台北富邦銀行為例，分期繳稅與刷卡回饋金必須二選一。若使用台北富邦信用卡且為北富銀存戶，一次付清單筆繳稅滿30萬元可獲得0.36％刷卡金，以繳稅30萬元為例，刷卡金就是1080元；使用J卡單筆繳稅滿12萬元，可獲得0.2％刷卡金。

如果想用分期，不限金額可享3期0％、6期以上利率是3.88％起跳，除非是北富銀存戶且單筆繳稅滿30萬元，才可享6期0利率優惠。若卡友選擇的是有息分期方案，單筆滿2萬元且分12期以上，加贈刷卡金200元。

聯邦銀行給的相對大方，不限卡別、一次付清稅款，7、8月一般消費可以加碼1％給回饋金，每戶上限是2000元。

此外，如果想賺更多回饋好康，就必須搭配行動支付。以一銀為例，帳戶或者是金融卡綁定台灣Pay，早鳥繳稅戶有150元的回饋，不過限量3000名。



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