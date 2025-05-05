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台幣強升飆2字頭？　外商銀行看法曝光

▲台幣匯率飆升。（示意圖／ETtoday資料照）

▲台幣匯率飆升。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張靖榕／綜合報導

新台幣匯率2日強勢升值逾3%，創下近40年來最大單日漲幅，震撼外匯市場。外媒報導指出，在亞洲新興貨幣中，新台幣今年漲幅暫居第一，儘管市場開始猜測匯價有望挑戰「2字頭」，但外商銀行普遍認為，31元兌1美元的關卡將構成強勁阻力。

《彭博》指出，台幣匯率此波飆升主因包括台灣經濟成長數據優於預期、中美貿易關係可能緩和，以及美國科技股財報亮眼，帶動台灣相關資產吸引力上升。當日台股同步大漲2.7%，表現優於區域其他主要市場。

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中國宣稱考慮重啟與美國貿易談判後，市場對台灣經濟前景也轉趨樂觀，加上美國科技業可能增加從台灣進口半導體的預期，使新台幣資產成為外資追捧對象，資金湧入助推匯價強勢升值。

多位匯銀交易員透露，台灣出口商在匯率突然走升時大量拋售美元，剛好碰上美元買盤撤出，造成台幣升勢更為劇烈。即便國營銀行當天下午進場護盤買美元，也無法抵擋新台幣的升值動能。

另有交易員指出，由於部分ETF經理人為了應對客戶贖回，開始將手中美元兌回台幣，加劇市場波動。儘管匯市劇烈波動，台灣央行當天未見大規模干預，顯示態度比過去更為溫和。

新加坡華僑銀行（OCBC Bank）策略師Christopher Wong表示，台幣升勢之猛出乎市場預料，造成兌換美元為台幣的需求暴增。他認為，中美恢復對話的預期亦對台幣形成支撐。

不過，專家對台幣是否能持續升值持保留看法。澳新銀行（ANZ）亞洲研究主管Khoon Goh警告，台幣接近31元關卡將面臨強大阻力，預期漲勢將逐步減緩。

法國興業銀行（Société Générale）宏觀策略師Kiyong Seong則指出，儘管近期情緒偏多，但美元作為全球主要儲備貨幣的地位未變，未來新台幣走勢仍將受市場對美債與美元資產評價所影響。

關鍵字： 台幣匯率

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