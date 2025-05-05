搶換外幣！他用網銀「等候時間大於5分鐘」：是在買演唱會門票嗎？

▲台幣創下近40年來最大單日升幅。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

新台幣匯率連兩個交易日盤中狂升逾1元，新台幣匯率迅速從31字頭攀升至29.6元價位，臉書粉專「王董的大盤籌碼」指出，受傷的不只是出口導向收美金的電子股，還有持海外債券的金融業，尤其是壽險業更是重傷，此外，他用網路銀行換外幣，卻出現排隊等待的畫面，驚呼「我是在買什麼演唱會門票嗎？」

臉書粉專「王董的大盤籌碼」發文，今早用網路銀行買外幣，卻要排隊等待，等候時間大於5分鐘，他笑喊，「不要跟我搶著買外幣啊！第一次用網路銀行需要排隊……我是在買什麼迪士尼還是演唱會門票嗎？」

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貼文曝光，不少人都搶著換錢，「我也線上正在排隊買日幣！0.20太香了」、「真的排隊搶演唱會票（日幣）」、「哈哈，剛好下個月要去日本玩，現在正在換日幣」、「我還覺得奇怪為什麼一大早網銀當機，都無法登入了」、「我也是～即使進去了也一直轉圈圈～之後又被趕出來～然後再排一次」、「2025年搶外幣之亂」。

台新銀指出，因今日民眾換匯需求量遽增，造成使用流量超過APP負荷，目前台新銀行已積極處理中，客戶如有換匯或其它金融需求，可使用台新銀行及Richart網銀。

國泰世華銀表示，近期受外匯匯率短期波動劇烈影響，客戶查詢匯率狀況高於平日量能，有關CUBE App連線狀況，本行已積極處理，並啟動排隊機制以維持系統穩定，敬請見諒。

粉專也指出，新台幣近期表現火熱，進入久違的2字頭時代，這波升值來得又急又猛，讓不少人還來不及反應，「持有美元資產的匯損超過7%，什麼都沒做就賠7%！」

粉專提到，這波台幣強升重創的不只是以出口為主、收美金為主力收入的電子股，更慘的是握有大量海外債券與國外投資商品的金融業，「尤其是壽險業更是重傷！」

至於現在該怎麼做？粉專指出，大企業要趕快反向避險，所以間接推升台幣再度狂飆；小老百姓則是可以把握台幣超強的高光時刻，換外幣作為未來投資或者是出國旅遊使用。

貼文獲得「王董的大盤籌碼」授權轉載。