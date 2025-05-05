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新台幣猛飆！專家嘆「看不到盡頭」　阻升訊號鎖定2重點

▲▼新台幣,現鈔。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲新台幣連兩天急升，技術線型失靈。(圖／記者陳瑩欣攝)

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

美國貿易談判正在進行中，降低非貿易壁壘預期心理、外資匯入，以及出口商拋匯等三大因素造成新台幣匯率急速升值，繼上週五（2日）升值1元多，今（5）日一度大升1元，外匯專家表示，這兩天新台幣急升，衝見「29」字頭之後，所有技術線型都失靈，只能看央行態度，或是美國財政部每半年發布「美國主要貿易對手國的匯率政策」出爐結果。

美國與各國貿易談判仍在進行中，由於台灣對美國有巨額貿易順差，為了降低非貿易關稅壁壘，因此有新台幣升值預期心理，加上外資匯入、出口商預期美元續貶的預期心理，外匯專家李其展如此分析這一波新台幣急速升值三大主因。

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由於兩天新台幣急速升值，造成技術線型失靈，到底新台幣會升到何種價位？多名專家皆表達「沒有人敢預測。」

台新銀行首席外匯策略師陳有忠指出，這一波新台幣匯率急升，主要來自市場預期美元匯率走貶的恐慌預期心理，而貿易商也不敢進場承接所致，目前還看不到新台幣升值盡頭。

台灣有6成GDP來自於出口貢獻，新台幣急速升值對於產業影響甚鉅。陳有忠說，新台幣急升對於利潤不到一成成衣、紡織、汽車零組件、精密機械、鋼鋁等產業衝擊最大，但對於天然氣、石油、鐵礦砂以美元計價採購進口反而是有利。

財經專家羅際夫表示，台幣失速列車式的暴升比關稅更可怕！他指出，台幣強升有2大風險：1、出口業已因關稅忙得焦頭爛額了，如今台幣暴走，獲利被匯損吃了，原本賠錢的虧更大。

第2、更可怕的是保險公司的海外投資匯損，還記得幾年前因匯率搞到金控公司到處陳情的新聞嗎？不少公司到底籌錢增資，提高資本適足率，好不容易喘了一口氣，現在又來了，然後，四月份股債雙跌，海外投資虧損加上匯率，雙重打擊。

羅際夫認為，台幣急升，正好此時傳來說，美國以匯率做為關稅談判籌碼，是不是巧合呢？還是事實？央行急發新聞稿澄清，官員要否認就否認，羅際夫說：「沒意見，但要不要相信，我們自己決定。」但他個人對官方說明持保留態度。
 

關鍵字： 新台幣外匯貿易談判產業衝擊匯率

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