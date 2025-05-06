捷迅第一季營收創新高、EPS1.78元　4月營收年增82%

▲捷迅積極擴充業務，今年前四個月營收年增93%。圖為公司董事長顧城明。（圖／捷迅提供）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)今(6)日董事會後公告114年第一季合併營收19.35億元，每股盈餘(EPS) 1.78元，較去年同期的1.35元年增31.85%。公司同時公告4月營收7.39億元，年增82.03%，今年營收表現不僅超越疫情期間最高峰，更創下史上新高，已連續四個月的月營收較去年大幅成長，累計營收成長達93.04%的卓越成績。

捷迅表示第一季表現如此亮眼的原因，除了公司發展策略貼近全球趨勢，各地的佈局亦充分發揮效能，不斷協助客戶因受關稅貿易戰影響的各種物流應變方案，更適切的安排將貨提前運到海外倉或廠區內存放。

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另外長期跟隨著跨境電商客戶的成長，將終端消費需求逐漸轉移分散到其他市場及東南亞等地，因此除了受客戶信賴以外，東南亞營運陸續嶄露成效，捷迅方能在綜和各項效應下成就了這番成績，更能於這波高關稅紛擾中突破重圍，公司表示有信心後勢也將仍能持續成長。

過去一個月，美國對各國的高額對等關稅及新徵收港口費等政策瞬息萬變，不僅造成國際經貿供應鏈混亂，更是牽動著海、空運的供需市場變化。

目前暫緩90天徵收期間，有部分廠商觀望政策變化而暫緩出貨，但也有部分廠商利用這段時間盡量多出貨，以避免後續所帶來無法估算的高成本。 對於前景充滿許多變數的局面，可預見的是高關稅最終可能將轉嫁給談判力相對較弱勢的一方或是最終的消費族群，因此生活物資漲價勢必會衝擊到消費者的信心及降低消費能力。

關稅談判時間拉長將使國際消費市場的版圖重整，並迫使中國企業加速於美國以外的其他區域進行全球擴張，捷迅表示身為國際物流業的一員，面對這段期間的貨量轉移及遞延現象，抱持謹慎且與時並進的態度，認為中美貿易依存度仍高，高額關稅政策是展現各國談判的手段及過程，航運產業的供給會因需求而帶動，但仍可透過空班、調節路線等措施藉以提升使用效率，以此應對各種詭譎多變的市場變化。

展望下半年，捷迅設置於美國德州達拉斯機場內13萬英呎的監管倉將於今年六月底完工，屆時將可為客戶提供轉運中南美洲及其他美國本土的物流解決方案。也將秉持著多年掌握政經及產業鏈的豐富經驗，在面對關稅政策反覆帶來極大不確定性情況下，朝著提供給客戶空、海運、物流倉及關務諮詢等整合型運送服務，擬定穩健且多元的長期發展計劃，持續向前邁進。

近期因美元大幅貶值，公司說明每周都做內部控管機檢討機制，會根據匯變化對客戶提出報價，國外費用主要以美元支付，國內需要用到台幣的不到一成，雖然仍會有匯兌損失，但影響不大。