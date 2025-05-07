不止台幣巨震！香港護港幣創紀錄 CNN：關稅擾亂平靜經濟體

美國總統川普對全球多國祭出對等關稅，影響台灣、香港等小型經濟體貨幣表現，除了台幣連日盤中出現逾1元的升值以外，香港金管局也砸大錢穩定當地匯市，外媒《CNN》指「川普的關稅戰擾亂了全球市場通常平靜的角落」。

韓央行「美施壓升值」 中經院院長看原文非如此拋5大不合理

韓國央行傳拋出「美國施壓亞洲國家升值」言論引發市場熱議，中經院院長連賢明在臉書上指出，經中經院會韓文同仁解讀原文，和報紙標題有出入，連賢明更拋出5大不合理，認為韓國不會直指美國施壓。

貨櫃船公司自砍一刀換得美國線運價回升 但歐洲線運價再下探

貨櫃船公司5月1日的運費調漲方案，在中國大陸休完五一長假一天後(6日)獲得確認，美西線每大箱(40呎櫃)運價從2000美元調高到2300-2400美元，雖然價格低於台灣市場的2500美元，但被認為漲價成功。有大型攬貨公司負責人形容船公司是自砍一刀換取調升運價，策略成功，還通知本月15日要再漲1500美元， 不過歐洲線運價則是持續下探。

匯損侵蝕壽險4月獲利 富邦金、國泰金雙雄股價低泣

金控公司4月獲利公布倒數計時，市場上一度傳出六大壽險業者向金管會提案調整匯損認列方式，惟金管會持保留的態度！投資人擔心4月業績受侵蝕，壽險金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）今（7）日盤中股價續弱，金融股轉由華南金（2880）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）等銀行為主金控撐盤。

上個月才換美金定存「慘賠1個月薪水」！釣一票苦主：2天虧3千萬

近期新台幣匯率出現明顯波動，5日盤中一度升值超過1.4元，直抵29.59元，創下1988年以來單日最大升幅，就有網友崩潰指出，四月中才換美金定存，當時的匯率是32.5，換了40萬台幣，沒想到台幣升值，已經賠了一個月的薪水。貼文釣出苦主曝，在匯率32.82時換了97萬台幣，還有人2天就虧了3千萬。

渣打銀行：利用美股反彈 部份資金轉往歐洲、亞洲資產

美國總統川普上任首 100 天引發貿易震盪，令全球感到不安，渣打銀行認為接下來的 100 天很可能會將重點放在貿易協議上，本週給予美國汽車製造商為期兩年的進口零件關稅減免以來，風險資產已出現反彈，隨著全球經濟成長放緩，最近的反彈來減緩下行風險，過度投資於美國風險資產的投資者應考慮把握最近美國股市反彈的機會，將部分資金轉投歐洲和亞洲資產，成熟市場政府債及黃金是具吸引力的避險工具，可抵禦經濟成長下行的風險。

外幣理財成新顯學 萬事達卡數據驅動高端族群資產新布局

隨著高端消費族群跨境活動日益頻繁，海外旅遊、子女留學與商務需求推升外幣支付與資產配置的重要性。根據交通部觀光署統計，今年前二月台灣出境人次已逾302萬，較去年同期成長13%，顯示跨境消費動能明顯回升。萬事達卡指出，該族群對「外幣靈活運用」與「匯率風險控管」需求逐年提升，建議持卡人善用整合外幣存款的雙幣卡工具，透過網銀於匯率低點即時購匯，不僅優化資產配置，更節省換匯手續費，降低攜帶現金風險，全面提升跨境理財效率與安全。

jpp-KY 4月營收寫同期新高 新台幣狂升對獲利無干擾

jpp-KY經寶精密（5284）公告4月營收，單月合併營收為新台幣2.55億元，月減8.5％、年增54.26％，寫同期新高；累計今年前4月合併營收為10.6億元，年增39.2％，寫歷史新高。公司說明，營收較上月下滑，主要是受到泰國潑水節假期影響，導致工作天數減少所致，屬季節性因素，預期潑水節過後將恢復高度成長的趨勢。

快訊／台積電漲8元至928 台股上漲逾110點

美股4大指數全面下跌，台股今（7日）以20575.15點開出，指數上漲52.56點，漲幅0.26％。隨後在台積電（2330）漲幅擴大下，指數漲逾110點，越過20600點整數關卡。

佳世達第一季每股賺0.25元 毛利率首度突破17%

佳世達科技（2352）今（6）日董事會通過2025年第一季財報，由於產品與事業組合優化提升附加價值，營業毛利率首次突破17%，達17.3%，第一季歸屬於母公司淨利4.83億元，每股稅後純益(EPS)為0.25元。