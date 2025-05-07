jpp-KY 4月營收寫同期新高　新台幣狂升對獲利無干擾

▲JPP-KY董事長鍾國松。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
jpp-KY經寶精密（5284）公告4月營收，單月合併營收為新台幣2.55億元，月減8.5％、年增54.26％，寫同期新高；累計今年前4月合併營收為10.6億元，年增39.2％，寫歷史新高。公司說明，營收較上月下滑，主要是受到泰國潑水節假期影響，導致工作天數減少所致，屬季節性因素，預期潑水節過後將恢復高度成長的趨勢。
jpp-KY表示，受惠AI伺服器需求升溫及能源設備升級計畫推動，相關機構件接單穩定，客戶能見度良好，目前除了協助主要客戶生產新一代的通用型機櫃，也積極與其他客戶開發水對氣機櫃組裝與水冷散熱機構件，相關產能利用率持續攀升。
jpp-KY指出，近期新台幣兌美元匯率波動幅度擴大，市場對出口導向企業影響高度關注，然而公司為泰國設立的製造型企業，本位貨幣及主要營收幣別為泰銖，並未以新台幣結算，因此匯率波動對公司實質營運影響相對有限。
其中，航太產品雖以美元計價為主，但佔整體營收比重尚小，且近期泰銖兌美元匯率相對穩定，對公司獲利結構無重大干擾；整體而言，公司營收來源多元，並具備對匯率波動的良好抵禦能力。
展望後市，jpp-KY指出，將持續掌握AI與雲端產業升級契機，並同步布局航太新機製造、維修改裝與能源儲存設備領域，透過深耕產業、擴充產能與製程升級，穩健擴展營運規模，朝向全年營運再創佳績目標邁進。
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