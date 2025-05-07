快逃！台灣散戶大軍狂賣美債ETF　流入資金曾是亞洲第一





▲新台幣升值，影響美債ETF持有意願。圖為新台幣鈔票示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美元、美債震盪劇烈，台灣人正從相關商品中加速撤退，外媒指出，台灣已扭轉美債ETF亞洲最大「群買」的局勢。

《彭博社》指出，台灣規模最大的美國固定收益交易型基金元大美國國債 20 年ETF（00679B）去年雖迎來強勁的資金流入，但今年前四個月已出現總計新台幣 469 億元 (約 16 億美元) 的資金外流；報導指出，類似的資金外流模式在國泰美國國債20年ETF（00687B）也看得到。

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依證交所公告，00679B今日以每股26.31元作收，上漲0.5元或1.97%；00687B以每股27.27元作收，上漲0.5元或1.87%。兩檔今年以來跌幅皆逾7%以上，今年以來規模各自縮水637億元與517億元。

依《彭博社》去年底報導，台灣投資人去年砸逾290億美元購買ETF，金額是亞洲地區總流入資金的一半以上，其中8成投資於美債。

外電分析，台灣投資美債主要由散戶投資者驅動，這些投資者尋求高於保險相關工具通常提供的回報，但最近美元與美國國債的波動——這些資產傳統上被視為波動時期的避險工具——已削弱了對這類資產的需求。

《彭博社》指出，台灣出現大規模拋售美債ETF的時間點正好遇到台幣出現近30年來最大漲幅，而市場猜測當局可能允許台幣升值，以促進與美國的貿易談判。此外，美元走弱也促使出口商加速匯回美元收益，助漲台幣。

德意志銀行 (Deutsche Bank AG) 外匯研究全球主管George Saravelos的報告指出，來自 ETF 賣出的收益「可能已被匯回本地，並與台幣創紀錄的漲勢相吻合」這也顯示出美元資產正在從亞洲貨幣回流的跡象。