台塑四寶4月營收衰退　僅南亞月年雙增、前4月成長10％

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台塑四寶今（7）日公告4月營收，四寶單月合併營收為1106.35億元，月減12.6％、年減8.9％；累計今年前4月四寶合併營收為4755.64億元，年減1.6％。其中，僅南亞（1303）單月營收年月雙增、累計營收也成長1成最為亮眼。

台塑（1301）4月合併營收為161.73億元，月減5.4％、年減2.9％；累計今年前4月合併營收為633.75億元，年減2.2％。主要是受到美國關稅政策影響，中美貿易戰升溫，銷售量、價都減少，影響單月營收表現。

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台塑表示，近期原料乙、丙烯行情走勢疲軟，壓低石化產品價格，加上新台幣兌美元大幅升值，預期5月及6月營收均比4月微幅成長，且Q2為石化產品傳統需求旺季，美國對中國以外國家暫緩實施對等關稅90天，亞洲加工廠提前出貨，加上公司Q2開工率高於Q1，產銷量增加，預期Q2營收比Q1成長。

南亞（1301）4月合併營收為231.77億元，月增0.7％、年增5.9％；累計今年前4月合併營收為887.28億元，年增10.2％。單月合併營收已連續3個月成長，主要是AI伺服器及車用材料需求動能佳，電子材料產品因下游把握對等關稅暫緩期，急單增加推升營收成長。

南亞指出，電子材料下游有備庫的短急單需求，且多項化工產品產銷量提高，預估5月營收較4月增加，Q2合併營收也會優於Q1；整體而言，對等關稅豁免期結束前，製造業搶出口，短急單增加，不過市場存在高度不確定性，企業普遍對未來6個月展望保守，加上關稅戰伴隨貨幣戰，若美元走弱，新台幣走強的情況下，不利以出口為主的產業。

台化（1326）4月合併營收為250.34億元，月減9.8％、年減22.1％；累計今年前4月合併營收為1039.43億元，年減10.5％。主要受美國關稅政策影響，導致4月合併營收一如預期不理想是近年的低點，市場觀望氣氛濃厚，原油需求減少且產油國增產，影響油價走弱帶動原料下跌，拖累產品行情。

台化表示，展望5月合併營收將和4月相當，售量會增加，但售價下滑影響營收，6月合併營收會更提升，主要是大型石化廠如芳香烴一廠、苯乙烯三廠及寧波 PTA-6 定檢結束。

台塑化（6505）4月合併營收為462.51億元，月減21.3％、年減8.8％；累計今年前4月合併營收為2195.18億元，年減1.1％。主要是銷售量、價差減少所致。

台塑化指出，5月初OPEC+舉行會議，會中自願減產8國決定6月擴大增產至每日41.1萬桶，原先計畫6月增產約每日14 萬桶，目前哈薩克產量高於配額約每日40萬桶，若哈薩克不積極降低產量達成配額目標，沙烏地阿拉伯將持續主導加速增產，利用原油價格戰打擊哈薩克，換取OPEC+內部紀律及凝聚力，亦可增加OPEC+原油在全球的市占率，市場推測OPEC+可能在6月初再次同意7月增產每日41.1萬桶，並在今年10月底結束自願減產的每日220萬桶，使原油供給面逐步寬鬆，預期油價持續弱勢。