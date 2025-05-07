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一堆人不知！手機報稅別只按「下一步」　他多1動作秒省3萬

5月報稅季來臨。（圖／中國時報吳靜君攝）

▲5月報稅季來臨。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

5月報稅季來臨，幾家歡樂幾家愁，有人得繳稅，也有些人可以退稅。有民眾在報稅時發現，房貸利息未自動列入扣除額，若多了1個步驟，可以省下3萬元，掀起討論話題。財政部也提醒，使用手機報稅記得手動操作，才能完整運用列舉扣除項目，以免錯過節稅的機會。

一名網友在《Threads》分享，報稅時驚喜發現房貸（利息）不會被自動帶入扣除額，假如改成手動填入，竟可以省下3萬多元的稅金，直呼：「已知用火，但是很珍貴的火！」

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貼文吸引超過76萬人次瀏覽、6千多個讚，不少網友也留言分享經驗，建議使用手機報稅時，記得在「自用住宅購屋借款利息」欄位手動勾選「帶入」，系統會跳出借款明細，點選確認即可完成，「我也是！ 之前我記得有自動帶入」、「前幾年都忘記填入，損失慘重」、「一定要手動修改！」不過也有人提醒，房貸利息高於標準扣除額的話才有意義。

也有內行網友教學，用手機報稅不要一直按下一步，這樣可能只使用到「標準扣除額」，而沒使用到更划算的「列舉扣除額」，像是自住借款利息、捐款、醫藥費、生育費，還有健保範圍外保險未理賠的醫院跟診所支出、醫藥支出也能拿來扣除，「生活已經很辛苦了，不要讓所得稅變成最後一根稻草」。

財政部也在YouTube貼出手機報稅的一般流程教學，若想修改所得扣除額資料，可以按下「切換編修模式」，就會進入編修版頁面；假如希望申報房貸利息扣除額，可以在「自用住宅購屋借款利息」項目中點選「帶入」，即可載入相關資訊。

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