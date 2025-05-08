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史上次高！川普關稅暫緩上路催出拉貨潮　4月出口486.6億美元

▲財政部外觀。（圖／資料照）

▲財政部外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部今（8）日指出，受到美國總統川普暫緩對等關稅上路與新興應用商機、AI需求熱絡影響，4月出口486.6 億美元，為歷年單月次高，較上月減1.8%，較上年同月增29.9%(按台幣計算增 33.1%)，統計處處長蔡美娜表示，「台積電法說會釋出AI需求強勁、AI晶片提升需求不變」，不過在國際情勢變動下，出口上半年淡季不淡、下半年旺季不旺。

蔡美娜指出，4月原估只有374億美元至393億美元出口金額，但從4月結果來看，提前拉貨潮依然存在，有90天豁免期，業者從觀望變成積極拉貨，業界都有提前拉貨與急單現象，合理推論5月也會有此現象，預估5月出口年增率在10%至20%、規模在412億美元至449億美元之間。

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另外匯率升值情況要看廠商議價，蔡美娜指出，在產業具有優勢競爭力者具有話語權，很難說明匯率升值議題對出口影響性，從通關資料沒辦法釐析。

美國對全球無差別關稅課徵下全球經濟成長趨緩無可避免，國際雲端服務供應商AI基礎建設無鬆懈跡象，國內半導體業者產製優勢皆有力維繫動能。

累計1至4月出口 1782.3億美元，較上年同期增20.6%(按台幣計算增25.6%)。

蔡美娜表示，近年來在美中對抗、AI產業崛起等因素下，資通訊出口佔比已來到35%，創下史上新高紀錄，追平電子零組件出口佔比，兩大科技產品因此來到70%同創新高。相較之下，傳產品出口佔比江河日下，今年前4個月只佔3成達新低。

而在出口地區中，4月對歐洲以外之主要市場出口皆雙位數成長，以對東協年增60.2%較高，對美國、中國大陸與香港、日本各增29.5%、22.3%、13.3%，出口至東協、美國金額均再創單月最高。

累計前 4 月對美國、東協出口各年增32.6%、27.5%，對陸港亦增 11.6%，合計三大市場對總出口之貢獻率達8成(分別為37%、26%、17%)，另對墨西哥出口成長2.5倍、貢獻率為1成5。蔡美娜表示，馬來西亞目前已擠升我國第4大出口國，僅次於美、日、陸港。

由於4 月進口414.6 億美元，亦為歷年單月次高，較上月減2.7%，較上年同月增33.0%(按台幣計算增36.2%)；累計 1至4月進口1,473.8億美元，較上年同期增20.4%(按台幣計算增25.5%)。4 月出超72.1億美元，較上年同月增9.4億美元；累計1至4月出超308.5 億美元，較上年同期增54.7億美元。

關鍵字： 台灣出口蔡美娜AI需求匯率升值資通訊

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