台積電條款上路　金管會台股鬆綁ETF單一成分股市值比重30%上限

▲金管會取消ETF單一成分股市值比重30%上限，台積電條款上路。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台積電（2330）占台股市值比重為36%，指數股票型基金（ETF）對於上市櫃單一成分股上限為30%，為了讓ETF能夠降低追蹤誤差，並增加投資彈性，金管會取消ETF單一成分股上限30%限制，惟前5大成分比重不得超過65%的限制仍維持現況。

考量近年我國科技產業發展快速，尤以半導體產業在全球市場已有舉足輕重地位，相關產業公司市值占大盤比重亦持續升高，為提升ETF的投資彈性，金管會經參考學界、業界對ETF投資實務之建議，已同意證交所修正其「認可指數股票型基金之發行人及標的指數資格應行注意事項」第3條，修正後指數成分僅包含國內上市上櫃之股票，其成分股票所占指數市值比重上限得由現行30%提高至該股票占證交所發行量加權股價指數之比重，惟仍應受累計前5大成分比重不得超過65%之限制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

證期局副局長高晶萍說明，國內有許多投信公司發行的ETF都是追蹤大盤走勢，權值王台積電占大盤市值比重已經超過30%，來到36%；若是維持3成限制，恐有追蹤誤差的情形，因此「金融行動創新法規調適平台」專家學者在平台上建議放寬規定，放寬之後也可以讓ETF投資應用更有彈性。

高晶萍指出，證交所2006年9月底訂的規範，集中度設定單一權重不得超過30%，部份ETF投資台積電受到上限限制，根據統計目前有14家投信發行的30檔台股ETF持有台積電，規模高達9600億元，投信可按照可視個別需求，修改ETF規則和公開說明書，向金管會申請就會核准。