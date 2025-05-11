八大官股近月提款台積電52億砍最兇　上市公司累計買超僅35億

▲台股看盤示意照。（圖／記者湯興漢攝攝）

記者陳瑩欣／台北報導

雖然財政部操盤的國安基金挾5000億元銀彈奉命進場護盤中，不過財政部掌控的八大泛官股行庫累計近20個交易日買超台股金額僅約35億元，近20個交易日以來賣超最多的是台積電（2330），金額高達52億元，為八大官股行庫對單一上市公司賣超最大標的。

八大官股行庫券商包括：台銀、土銀、第一銀、兆豐、彰銀、台企銀。



台股受到美國總統川普對全球多國課徵對等關稅的利空下，4月7日清明節開盤迎來史上單日殺盤，全場重挫2065點、隔日再殺772.4點至18459.95點，4月8日晚間國安基金宣布進場，9日雖指數仍收跌1068.19點至17391.76點，但10日即迎來1608.27點的單日史上最大漲點，並在4月28日成功收復2萬點，市場原預期國安基金奉命點火下八大官股行庫也會跟進拉抬，不料行庫近月買賣超報表顯示，八大行庫有反手提款台積電的現象。

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此外，依照券商申報資料統計，8大官股行庫在5月9日賣超上市公司59.72億元，為近20個交易日賣超金額最大，且為連續3個交易日賣超，累計20個交易日來有11個交易日對上市公司賣超，其餘9個交易日雖然買超但出現「愈買愈少」的情形，4月14日國安基金進場護盤初期對上市公司買超金額還有65.21億元，到5月6日、最近一次買超日僅繳出2192萬元的買超成績。

而在買超標的上，近20個交易日買超金額最多的10檔分別是元大台灣50（0050）31.01億元、聯發科（2454）20.63億元、元大高股息（0056）15.59億元、富邦金（2881）11.86億元、富邦台50（006208）10.85億元、元大台灣50反1（00632R）9137.33萬元、群益台灣精選高息（00919）9137.33萬元、國泰永續高股息（00878）8772.61萬元、元大金（2885）7848.31萬元。

至於八大官股累計近20個交易日賣超台股上市公司前10名，分別是台積電砍52.02億元、可成（2474）砍12.06億元、中信金（2891）砍11.33億元、聯電（2303）砍10.66億元、奇鋐（3017）砍8778.39萬元、鴻海（2317）砍6637.32萬元、台光電（2383）砍5658.18萬元、光寶科（2301）砍5295.11萬元、微星（2377）砍4982.69萬元、廣達（2382）砍4952.6萬元。