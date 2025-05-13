快訊／台股收盤大漲200.6點　台積電漲12元至969

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（13日）開高走高，加權指數終場大漲200.6點，以21330.14點作收，漲幅0.95％，成交量3905.07億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲344.48點開出，指數開高走高，盤中最高達21626.28點，最低21330.14點，終場收在21330.14點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲12元來到969元，漲幅1.25％；鴻海（2317）上漲5元至158元；聯發科（2454）上漲40元至1355元；廣達（2382）上漲3.5元來到262元；長榮（2603）上漲15元至232.5元。

今天漲幅前5名個股為大量（3167）上漲7.7元，漲幅9.99％；嘉威（3557）上漲4.9元，漲幅9.96％；南亞科（2408）上漲3.7元，漲幅9.95％；菱光（8249）上漲4.55元，漲幅9.92％；喬鼎（3057）上漲0.84元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為國喬（1312）下跌1.25元，跌幅9.84％；千興（2025）下跌1.2元，跌幅7.34％；華豐（2109）下跌1元，跌幅5.42％；鋐寶科技（6674）下跌1.15元，跌幅4.86％；聯合再生（3576）下跌0.37元，跌幅4.31％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 大量（3167） 84.8 ▲7.7 ▲9.99％ 嘉威（3557） 54.1 ▲4.9 ▲9.96％ 南亞科（2408） 40.9 ▲3.7 ▲9.95％ 菱光（8249） 50.4 ▲4.55 ▲9.92％ 喬鼎（3057） 9.31 ▲0.84 ▲9.92％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 國喬（1312） 11.45 ▼1.25 ▼9.84％ 千興（2025） 15.15 ▼1.2 ▼7.34％ 華豐（2109） 17.45 ▼1.0 ▼5.42％ 鋐寶科技（6674） 22.5 ▼1.15 ▼4.86％ 聯合再生（3576） 8.22 ▼0.37 ▼4.31％

資料來源：證交所