快訊／台股收盤大漲200.6點　台積電漲12元至969

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（13日）開高走高，加權指數終場大漲200.6點，以21330.14點作收，漲幅0.95％，成交量3905.07億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲344.48點開出，指數開高走高，盤中最高達21626.28點，最低21330.14點，終場收在21330.14點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲12元來到969元，漲幅1.25％；鴻海（2317）上漲5元至158元；聯發科（2454）上漲40元至1355元；廣達（2382）上漲3.5元來到262元；長榮（2603）上漲15元至232.5元。
今天漲幅前5名個股為大量（3167）上漲7.7元，漲幅9.99％；嘉威（3557）上漲4.9元，漲幅9.96％；南亞科（2408）上漲3.7元，漲幅9.95％；菱光（8249）上漲4.55元，漲幅9.92％；喬鼎（3057）上漲0.84元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為國喬（1312）下跌1.25元，跌幅9.84％；千興（2025）下跌1.2元，跌幅7.34％；華豐（2109）下跌1元，跌幅5.42％；鋐寶科技（6674）下跌1.15元，跌幅4.86％；聯合再生（3576）下跌0.37元，跌幅4.31％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大量（3167）
|84.8
|▲7.7
|▲9.99％
|嘉威（3557）
|54.1
|▲4.9
|▲9.96％
|南亞科（2408）
|40.9
|▲3.7
|▲9.95％
|菱光（8249）
|50.4
|▲4.55
|▲9.92％
|喬鼎（3057）
|9.31
|▲0.84
|▲9.92％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|國喬（1312）
|11.45
|▼1.25
|▼9.84％
|千興（2025）
|15.15
|▼1.2
|▼7.34％
|華豐（2109）
|17.45
|▼1.0
|▼5.42％
|鋐寶科技（6674）
|22.5
|▼1.15
|▼4.86％
|聯合再生（3576）
|8.22
|▼0.37
|▼4.31％
資料來源：證交所
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