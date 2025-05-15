關稅戰後AI重獲關愛　美電力基建指數反彈漲幅贏標普

▲關稅戰後，美電力基建息收指數大漲20%。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美中關稅相互調降後，貿易戰暫獲喘息，帶動美股從4/4低點出現一波強勁反彈，標普500指數、道瓊工業指數都分別大漲16.13%、10.09%，包括主要投資美國電力公用事業類股的美國電力基建息收指數，也同步大漲20.21%，反彈氣勢贏過美股標普，在標普500公用事業指數中，表現一支獨秀。

投信法人表示，美中關稅戰緩和後，美股迎來一波強彈，AI股再度成為市場焦點，連帶電力股也頻傳漲聲，近來在公用事業類股中，漲勢令人驚艷，法人強調，4月關稅戰造成電力股價回檔，不過隨美股這波反彈上來，電力彈升幅度比美股主要指數強勁，主要來自美國電力產業，本身受惠於設備汰舊換新潮，加上4月底西班牙、葡萄牙大停電後，電網的強固韌性管理要求激增，直接帶動電力設備升級商機大增。

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另外，總部位於德州休士頓的美國電力發電銷售公司NRG Energy於5/12週一宣布，將以120億美元的價格收購能源基礎設施投資公司LS Power的發電資產，股價隨即收盤飆高，股價從年初以來大漲了66.94%，也看出未來美國電力企業之間，併購機會將快速增加，股價受惠併購題材成長可期，也帶動美國電力相關ETF股價有望跟著水漲船高。

根據投信投顧公會網站資料統計，目前國內投信發行電力ETF共3檔，除5/13上市的新光美國電力基建ETF（009805）鎖定純美國外，另兩檔是2022年上市的富邦ESG綠色電力（00920）與FT潔淨能源（00899），主要佈局全球，在近期美股強彈帶動下，3檔電力ETF 股價表現亮眼，昨(14)單日上漲超過2.23%以上；成交量方面，以新光009805 ETF交投買氣最為熱絡，5/14為上市後的第二天，成交量突破5.1萬張以上，明顯較上市首日的成交量3.7萬張再增量約3成。

