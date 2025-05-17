黃仁勳：輝達不再推中國版Hopper晶片　原因曝光

▲輝達執行長黃仁勳今（17）傍晚在台北磚窯餐廳宴請供應鏈廠商，台積電董事長魏哲家等人皆為座上賓。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

針對中國市場特製的Hopper H20晶片遭美國出口限制後，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（17）日在台北受訪時表示，Hopper晶片架構已無修改空間，因此輝達將不再針對推中國版Hopper晶片。

先前路透社引述消息人士指出，為因應美方對H20晶片的出口限制，輝達已通知部分中國大型客戶，預計在7月推出經過改良的新版本。然而，黃仁勳今駁斥此說法，直言「這不屬實」（that is not true），強調Hopper產品已無法再作調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步說明，公司目前正評估替代方案，試圖在合規條件下滿足中國市場需求，但未透露更多細節。

▲黃仁勳今中午在「十二月」與家人共進午餐 。（圖／莊喬迪攝）



中國一直是輝達的重要市場之一。2024年來自中國的營收佔總體的14%。黃仁勳日前接受CNBC訪問時提到，未來兩到三年，中國的人工智慧市場可能成長至500億美元（約新台幣1.51兆元），若失去這塊市場將是一項重大損失。他也指出，若能對中出口，不僅有助營收，亦能為美國創造就業與稅收效益。

根據《金融時報》報導，輝達計劃於上海設立研發據點，以因應中國市場需求。該研發中心將著重於本地客戶的具體應用場景，並確保技術方案符合美國出口規範。不過，產品的核心設計與製造將仍保留在海外進行。