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川普中東行輝達台積電大漲　謝金河：一箭數鵰

▲美國總統川普中東行收穫滿滿。圖為出訪沙烏地阿拉伯，沙國大陣仗迎接。（圖／路透）

▲美國總統川普中東行收穫滿滿。圖為川普出訪沙烏地阿拉伯，沙國大陣仗迎接。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普中東行收穫滿滿，財信傳媒董事長謝金河以「一箭數鵰」分析情勢，包括扭轉中東新秩序、拿到3.6兆美元協議投資，並讓特斯拉、輝達、超微（AMD）等企業獲得龐大訂單，進一步帶動台積電，讓輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳台灣行再度光芒萬丈。

以下是謝金河臉書全文：

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數大最美！川普中東行一箭數鵰

結束四天三國的參訪行程，川普拖著疲憊的身軀，踽踽獨行在回到白宮的路上，這對一個再幾天就79歲的老人來說，實在是一趟不可思議的旅程。這趟中東行，川普射一箭，創造一箭好幾鵰的效果。

一是川普扭轉了中東新秩序，2018年因為卡舒吉事件，美國和沙烏地阿拉伯交惡，中國趁機而入，習近平訪沙，受到最熱烈歡迎，拜登則備受冷落。為了拉攏敍利亞，中國打開二百餘年從未打開過的????隱寺大門歡迎阿塞德。沒想到阿塞德去年被推翻，阿塞德流亡俄羅斯，這次川普和新當權者見面，敍利亞人民歡呼，憧憬著未來的新命運。

川普正在重塑中東地區新秩序，一口氣翻轉了中國在中東地區一帶一路的布局。同時，川普讓伊朗宣布願意永久廢核，也讓以色列受到的威脅降到最低，中東地區呈現前所未見的新面貌。

二是，川普到訪的沙國，卡達，阿拉伯聯合大公國都拿出前所未見的高規格歡迎川普，而且每一個國家都搞懂川普的心。他們給川普當大帝，對於川普最喜歡的數字，每一個國家都開出天文數字。例如，沙烏地阿拉伯6000億美元，卡達2435億美元，阿拉伯聯合大公國2000億美元⋯⋯川普中東行拿到的恊議投資3.6兆美元，這是川普會開心的數字。

三，川普這次也邀馬斯克，黃仁勳同行，這次川普的車隊是特斯拉，馬斯克的星鏈也得到龐大的訂單。川普也為輝達，AMD在中東找到新市場。這次沙國發展Datavolt，還是「人類公司」，黃仁勳這次得到1.8萬片的H300大訂單，衍生的商機逾兆美元，AMD也受惠。

從川普就職缺席，到Deepseek衝擊，到黃仁勳擁抱中國，NVIDIA股價從153.13跌到86.62美元，市值蒸發1.3兆美元，這次川普幫了輝達大忙，NVIDIA股價大漲，也帶動台積電，也讓黃仁勳台灣行再度光芒萬丈。

川普的作風，一開始大多數人都看不懂，等他出手，慢慢看出端倪，川普的掌風其實是很有威力的！

關鍵字： 川普中東行投資特斯拉台積電

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