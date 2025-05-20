遠百通過配息1.35元　遠東Garden City逐步全區開幕

▲遠百召開股東會。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

遠百（2903）今（20）日召開股東會，董事長徐旭東表示，零售業是動盪的行業，世界各地都跟著時代走，但零售業也持續帶動時代變化，要走向國際化，過去15年，遠百個體營業額平均每年成長6.8%，營業利益平均每年成長9%，經營成績亮眼。

遠百2024全年合併營收為350.06億元，稅後淨利為23.25億元，EPS為1.65元，每股配發現金股利1.35元。隨著遠東Garden City逐步營運，帶動遠東SOGO整體營收成長，愛買及City’Super持續提升商品獨特性，增加賣場多元性，同時強化發展電子商務，藉由調整營運模式，提高獲利。

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徐旭東表示，遠百持續擴大零售版圖，目前遍布45家據點，是國際化大型零售集團，未來加速培養國際型人才，並加快展店布局，創造成長動能。

徐旭東指出，遠百寶慶已進行原址重建，邀請國際級大師打造高規格的新世代綠色百貨，並計劃在新北市TPARK科技園區再添據點，鄰近亞東醫院及高級住宅區，發展潛力可期。

另遠東Garden City是台北市中心最大商場，結合餐飲、文創、國際賽事，營運以來業績表現超越預期目標，未來有機會成為台北東區最年輕、時尚、最具特色的體驗商場。

徐旭東也說，未來經營主要有6大方向，包括持續展店擴大市場，繼續發展各地方的店點；同時也會強化體驗及採購經驗；並積極發展數位科技，每樣東西都需要數位化；也要加強創新管理；網路購物也會繼續增加，要更有效更有速度；最重要的是ESG永續經營跑不掉，以上6點是遠百未來重要發展。