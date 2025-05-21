蘋果大尺寸摺疊機冒新對手！　郭明錤：亞馬遜正討論參戰

▲蘋果公司。（圖／路透）
記者陳瑩欣／台北報導
蘋果（Apple）大尺寸折疊機爆出新的競爭！天風國際證券分析師郭明錤指出，除了華為以外，美系電商龍頭亞馬遜（Amazon）內部也正在討論類似產品，若正式推出，時間可能比蘋果類似產品更早問世。
郭明錤在個人社交平台「X」上發文指出，Amazon的大尺寸折疊機目前尚未正式開案，若開發順利則預計在2026年底或2027年量產。
郭明錤同時指出，Apple的18.8吋折疊產品預計在2027年底或2028年量產。
▲蘋果公司。（圖／路透）
記者陳瑩欣／台北報導
蘋果（Apple）大尺寸折疊機爆出新的競爭！天風國際證券分析師郭明錤指出，除了華為以外，美系電商龍頭亞馬遜（Amazon）內部也正在討論類似產品，若正式推出，時間可能比蘋果類似產品更早問世。
郭明錤在個人社交平台「X」上發文指出，Amazon的大尺寸折疊機目前尚未正式開案，若開發順利則預計在2026年底或2027年量產。
郭明錤同時指出，Apple的18.8吋折疊產品預計在2027年底或2028年量產。
關鍵字： 科技 ﹑ 折疊機 ﹑ 亞馬遜 ﹑ 蘋果 ﹑ 分析師
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蘋果（Apple）大尺寸折疊機爆出新的競爭！天風國際證券分析師郭明錤指出，除了華為以外，美系電商龍頭亞馬遜（Amazon）內部也正在討論類似產品，若正式推出，時間可能比蘋果類似產品更早問世。
2025-05-21 16:20
地緣政治風險急遽升溫，印巴衝突持續、俄烏戰爭談判未果，再傳以色列擬攻擊伊朗，消息一出帶動軍工概念股漲勢，元大航太防衛科技(00965)再受激勵，今日盤中股價最高攀升至17.82元，已14度改寫新高，從4月7日以來波段漲幅超過26%，成為今年最快收復川普缺口並創新高的ETF。
2025-05-21 15:34
立委王世堅今（21）日財委會質詢台銀、一銀等公股銀行內神通外鬼，協助詐團開戶甚至洗錢，更爆出書面資料指出，檢調先是追查台銀捲入詐團金流爭議，相關資金又流至一銀的宜蘭分行，副理與4基層共5人疑幫詐團開人頭戶經手千萬金流，司法追查人員順藤摸瓜揪出銀行內鬼連環爆。財長莊翠雲允諾精進改善。
2025-05-21 13:27
美國西海岸門戶港口執行董事塞洛卡(Gene Seroka)指出，不確定性仍然存在，關稅仍然很高，貨物預訂量比去年下降了20%，至少在短期內，我們顯然會看到全球貿易出現回落。國內法人則指出，美國的關稅談判至今僅與英國達行協議，後續發展很難樂觀看待。
2025-05-21 15:38
台泥（1101）花蓮和平廠今（21）日上午發生火警，目前火勢已撲滅且無人傷亡，台泥重訊說明，是因台電供電異常跳電，導致替代燃料木屑皮帶著火，財務損失僅限於木屑皮帶，未對整體水泥窯生產造成影響，不影響既有生產及發貨。
2025-05-21 15:31
面對市場需求疲軟，以及川普關稅政策不確定性，碳化矽晶圓龍頭Wolfspeed經營出現困境，《華爾街日報》指出，Wolfspeed因債務出現困難，準備在未來幾周內聲請破產，消息傳出後導致其盤後股價崩跌近60％；對此，知名分析師陸行之感嘆，又一個被中國大陸內卷及特斯拉改技術（減少碳化矽用量）打趴的技術前沿公司。
2025-05-21 10:22
NVIDIA創辦人黃仁勳今日接受全球媒體訪問，針對外媒提問NVIDIA在台灣設立台灣辦公室，是否代表認為地緣政治風險是穩定的，對此黃仁勳展現他的幽默，表示他其實「只是需要更多椅子」，並表示迫不及待看到有人用「NVIDIA CEO說他需要更多椅子」這樣下標，但他仍解釋，其實會買新辦公室，真的就是因為NVIDIA在台灣30年了，且仍在台灣擴張，辦公室真的不夠大，他也希望，世界能夠都保持穩定。
2025-05-21 10:52
輝達執行長黃仁勳日前在COMPUTEX專題演說中，正式宣布海外總部將落腳北投士林，並開出全球上千個職缺，其中在台灣釋出94個職缺，人才需求不墜，1111人力銀行資料庫也顯示，研究所畢業的韌體工程師待滿3-5年後，薪資可突破8萬元大關，成長動能極強。
2025-05-21 15:12
NVIDIA創辦人黃仁勳今日接受全球媒體訪問，黃仁勳也重申，台灣會持續成長，雖然近期美國希望製造業回歸，但這樣的重新平衡在新產業的開端是好的，大家也都需要新的計劃，但他也重申，中國的市場對NVIDIA來說非常重要，更直言他認為出口管制是錯的。
2025-05-21 10:17
台股520行情溫吞，加權指數終場只小漲2點，盤中櫃買中心20日盤後公告違約交割金額僅1676元，為上櫃、興櫃今年以來第4低的紀錄，引發市場熱議「小錢也要欠！」熟悉內情的營業員指出，同一人先賣後買交易要注意系統帳進帳出時間差，交割帳戶錢不要算太剛好，帳戶餘額充裕較不易出現這個問題。
2025-05-21 11:34
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