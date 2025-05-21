蘋果大尺寸摺疊機冒新對手！　郭明錤：亞馬遜正討論參戰

▲蘋果公司。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

蘋果（Apple）大尺寸折疊機爆出新的競爭！天風國際證券分析師郭明錤指出，除了華為以外，美系電商龍頭亞馬遜（Amazon）內部也正在討論類似產品，若正式推出，時間可能比蘋果類似產品更早問世。

郭明錤在個人社交平台「X」上發文指出，Amazon的大尺寸折疊機目前尚未正式開案，若開發順利則預計在2026年底或2027年量產。

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郭明錤同時指出，Apple的18.8吋折疊產品預計在2027年底或2028年量產。