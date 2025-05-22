統一超配息9元　羅智先：匯率衝擊比關稅更大、展店腳步不停歇

▲統一集團、統一超商董事長羅智先。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台南報導

統一超（2912）今（22）日召開股東會，會中通過每股配發9元現金股利，董事長羅智先指出，匯率跟關稅一定會對營運有影響，只是目前還沒有顯現出來，且今年景氣不確定因素更多，不過展店計畫不會因此受到影響，仍維持每年開出150至200店目標，但會在哪裡開出大店要看緣份。

統一超2024全年合併營收為3379.32億元，年增6.59％，寫下歷年新高，稅後淨利為115.38億元，年增8.72％，EPS為11.1元，寫歷史第二高。

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針對匯率跟關稅影響，羅智先表示，對超商消費一定會有影響，但不是第一波，超商是社會生活產業，影響只是時間的問題，產生影響遲早會感受到，尤其匯率影響比關稅更大，會產生什麼漣漪效應要慢慢來看，但肯定會有相當影響。今年Q1獲利衰退，是各項基礎成本反應所致，跟匯率還沒有關係；Q2會比較看的出來匯率造成的影響。

對於今年整體景氣，羅智先指出，過去覺得每年都辛苦，現在回首一看，過去的辛苦就算了，其實一年比一年更辛苦，今年景氣情況不確定因素更多，但展店不會因此影響，便利商店的形態越來越趨向社會服務的概念，過去會很嚴肅計算多少人口多少家店，但現在服務功能越來越強大，這不太容易計算，只能一步步觀察。

羅智先強調，需求是無限的，社會需要就考慮到離服務點要更近一點，對展店需求會持續保持，也面臨很現實因素，租金、營運成本都再提升，怎麼保持平衡性是很大的挑戰，展店目標沒有改變，仍維持每年150-200店之間，會在哪裡開出大店要看緣份。

針對中國市場布局，羅智先重申，統一超在中國真的非常渺小，在中國營運還是按照自己的步驟，慢慢找出方向，有一個很穩健的進步，會比較有點信心，還是會按照計畫持續展店擴充門市，

至於DREAM PLAZA何時開幕，羅智先說，正緊鑼密鼓、萬事齊備，按照時程表，有很多東西不是能控制，但斥資金額相當大，都不敢看帳單，會很大的資本支出，以10億為金額，就是希望把一切做到最好。