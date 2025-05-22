輝達海外總部「為何設在台灣？」　黃仁勳笑曝1原因：別想太多

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

輝達執行長黃仁勳日前在COMPUTEX專題演說中，正式宣布海外總部將落腳北投士林，並開出全球上千個職缺，其中在台灣釋出94個職缺。被問到為何會選台灣設海外總部？黃仁勳笑說，只是因為現在的辦公室椅子不夠，「只是單純的擴編」，希望外界不要想太多。

黃仁勳面對外媒提問台灣辦公室，當外媒提到地緣政治風險時，黃仁勳打斷並表示，只是需要更大的建築，且NVIDIA已經在台灣三十年了，不是突然要開什麼新的店，只是要換一個更大的辦公室，台灣有350個夥伴，且正在繼續成長，這不是什麼國際新聞。

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黃仁勳解釋，因為現在的辦公室，已經放不下更多椅子，「一個人坐下，另一個就得站起來」，這讓他很驚訝並問「他們不能同時坐下嗎？」員工就說「椅子不夠」，因此打算買新的辦公室，就能放下更多的椅子。黃仁勳也笑說，他之所以這麼搞笑的方式回答，其實是因為真的就是這樣。

有網友將消息轉發到PTT上，底下網友熱論，「不重要啊，地皮房價炒起來，每坪破百萬」、「不用解釋，市場會幫忙包裝，以方便炒房」、「他的意思很明顯，就是他只管經濟不管政治」、「沒有想太多啊！但政客會來蹭就是了」、「翻譯：不要拿我炒房」。