明基佳世達旗下其陽科技參展電腦展　大秀液冷解決方案

▲其陽董事長曾文興（右二）、總經理林章安（左一）、營運長黃逢誼（右一）、前瞻技術研發處處長劉承恩（左二）。（圖／其陽提供）

記者高兆麟／台北報導

明基佳世達（2352）集團旗下其陽科技（3564）於COMPUTEX 2025正式發表最新一代網通與伺服器平台，更拓展散熱事業，推出雙相浸沒式散熱（2PIC）系統以及推出全新雙相直接液冷（2P DLC）解決方案，以業界領先的能源使用效率（PUE）低至1.02為目標，其陽科技正致力推出高效的新一代AI基礎設施。

佳世達智能方案事業群總經理暨其陽董事長曾文興今日表示，佳世達智能方案聚焦算力、軟體與服務以及智動化核心事業發展，AI算力於本次Computex中整合其陽、友通及達昇等各式解決方案，包含邊緣運算、整合式防火牆與散熱方案等，能夠提供客戶一站式AI算力整合服務，建置高效、永續的AI基礎設施。

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其陽總經理林章安則表示，面對半導體、金融、醫療、學術與軍工製造等需高度重視資料安全的產業，私有雲架構與端到端加密管理已逐漸成為重要技術需求。其陽深耕資安領域多年，提供高效能與性價比的在地化伺服器解決方案。透過模組化與高彈性的設計架構結合硬體級加密與AI運算加速，不僅全面提升資安防護力，更為AI訓練與推論任務提供穩定算力，是關鍵產業打造AI基礎設施的理想夥伴。

針對網路應用、邊緣應用、儲存應用等領域，其陽科技提供多樣平台以滿足端點安全、在地訓練與推論需求。日益增長的智慧應用帶動平台高效能、高散熱需求，其陽科技投入資源研發前瞻雙相散熱技術，為地端AI提供客製化伺服器服務與先進雙相散熱系統整合，實現綠色革命。

升級版雙相浸沒式散熱（2PIC）系統可處理高達100kW熱功耗，整合於24U儲液槽中，搭配氣體回收與AI管理系統，能預測伺服器工作負載並主動調控散熱機制，提升系統效能與能源效率。該系統由其陽與佳世達技術研究實驗室合作，已完成多種無全氟辛酸(PFOA)/全氟辛烷磺酸(PFOS)有害物質之冷卻液驗證，包含Chemours、Daikin、法商Inventec、Yongtai等品牌，適配於全球佈署。此解決方案為高密度智慧運算提供最佳PUE，同時降低能源成本，實現ESG永續價值。

其陽也與工研院光電所合作，領銜研發全球領先的雙相浸沒式散熱系統，並成功於AMD的平台上驗證，有效解決新型高功率AI晶片的高熱密度問題，滿足資料中心及雲端AI訓練的高速運算需求。其陽與大容量資料儲存創新領導廠商 Seagate 合作，將 Seagate Exos X24 整合至Daikin SS-49雙相冷卻液。Seagate Exos X24 專為儲存容量與機櫃空間效率最大化而設計，為資料中心及超大規模應用打造高效能且高可靠性的儲存解決方案，以滿足 AI 快速發展而激增的資料需求。

其陽發表首個台灣自主研發與製造的雙相直接液冷方案，採用特殊結構製程打造雙相冷板，驅動快速接觸蒸發，有效強化散熱效率。支援最高1500瓦以上功耗，專為AI伺服器與各式高熱負載應用而設計。此項創新不僅展現其陽在先進散熱領域的深耕實力，也體現攜手電子產業夥伴推動AI伺服器升級的願景，共同邁向高效、永續且智慧化的未來。