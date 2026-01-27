ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

因風暴紐約、巴爾的摩與休士頓周一關閉　周二估計恢復正常作業

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲因冬季風暴，紐約、巴爾的摩與休士頓周一關閉。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國東海岸貨櫃碼頭和鐵路系統因冬季風暴襲擊，近日都提前部署運營安全措施，以應這場風暴可能帶給I-95走廊沿線的物流運營影響，貨櫃船公司派駐在紐約的高階主管在當地時間周一(26日)下午指出，周一關閉一天的港口包括紐約、巴爾的摩與休士頓，因為雪在周日晚間11點左右就停了，估計路面清理乾淨後，周二可恢復正常作業。

冬季紐約與台北時差是慢13小時，台北半夜3點是紐約時間下午兩點，氣象報告原預測，從德克薩斯州、中西部延伸至東北部的極地低溫帶將帶來大範圍的冰雪雨天氣，其影響範圍將覆蓋2億人口，美國東北海岸北部地區預計周日早晨起將遭遇惡劣天氣，持續至周一，隨後零下氣溫將阻礙災後恢復工作。

紐約-新澤西港務局通過郵件告知，該港密切監測天氣狀況，並與碼頭運營商及其他利益相關方共同開展準備工作。「所有運營決策都將以安全為首要原則共同制定，並及時通報港口社區。」港方表示，相關業界可訪問港務局警報系統獲取交通影響或變更的最新資訊。

巴爾的摩港的海吉特貨櫃碼頭通常周末關閉，但考慮冰風暴來襲，上周六將開放營業，時間是上午6點至中午12點，周一則安排關閉一天。

其他各港都在觀察氣候變化，準備好除雪撒鹽工作，作為大西洋中部最繁忙的門戶，佛吉尼亞港在其官網事先公告稱，諾福克國際貨櫃碼頭與弗吉尼亞國際門戶的卡車閘口會在周一上午8點開放。

港方表示，預計1至3英寸的降雪轉為降雨將對港口運營影響甚微，周一的開放時間可能推遲數小時。最大影響估計將體現在鐵路貨運領域，具體取決於鐵路公司的應對措施。

風暴紐約巴爾的摩休士頓周一關閉周二正常作業

曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！

