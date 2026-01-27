3投資專家揭台股最強戰神　2026機會藏在「新AI」

圖文／鏡週刊

2026年為天干地支60年一遇的丙午年，俗稱「火馬年」「赤馬年」，象徵火氣極旺的一年。果不其然，台股年初開局即直搗3萬點關卡，氣勢如虹；只是行情火熱之下，接下來是延續強勢、出現暴衝走勢，還是高檔震盪、讓投資人情緒跟著「火大」？究竟如何在火馬年不被震下車、反而跑在前頭？本刊專訪3位台股投資贏家，從選股邏輯到進出策略，解析如何在高檔震盪中持續累積勝率，為2026年做好布局。

在AI浪潮推動下，台股2025年漲幅超過25％，已是連續第3年大漲逾2成，如今投資人難免擔心漲多後將面臨修正風險。不過，在整體經濟仍具韌性、美國進入降息循環、美股維持強勢等多重利多支撐下，專家表示，對於今年表現仍可抱持「審慎樂觀」的態度。

台積電地位 難被取代

本刊專訪三位台股常勝軍：產業趨勢隊長張捷、價值投資達人雷浩斯，以及成長股達人陳喬泓，儘管三位達人投資風格各異，但他們一致認同，台積電依然是台股中的「王牌」，其中雷浩斯與陳喬泓的核心配置就是台積電。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雷浩斯直言，近2年台股走勢明顯呈現「拉積盤」格局，「最悶的是，大盤漲，你的股票沒漲；大盤跌，你的股票跌更凶。沒有抱台積電，真的會很鬱卒。」陳喬泓也說：「沒抱台積電，會變得很BI喔！」產業隊長張捷則從產業結構觀察指出，無論市場題材如何輪動，台積電在先進製程與全球供應鏈中的關鍵地位，始終難以被取代。

除了台積電，三位台股贏家也分享各自的馬年口袋名單與操作要訣，要讓投資人在2026年也能豐收一整年。

張捷：奇鋐卡位規格升級紅利 鴻勁目標價上看4千元

「選股要走對方向，是要去南港還是北港？搭車入口不一樣。」待過證券業、有法人背景的張捷，擅長從產業趨勢中淘金，並以「Top-Down選股法」為核心策略。他分析，當前投資環境具備多項正向條件，包括美股創高、景氣對策信號亮黃紅燈，加上台灣外銷出口訂單維持暢旺，顯示全球整體經濟狀況仍佳，「只要大盤沒跌破月線，持股建議維持七成以上。」

▲產業隊長張捷指出，2026投資機會藏在「新AI」族群。

「不過，萬般皆下品，唯有AI高，台股有2/3比例股票在年線以下，所以選對產業、挑對股票很重要。」張捷點出殘酷事實。「要找過去沒有，現在有，以後還會需要更多的產業；AI很好，這是全世界都知道的事，老AI族群也漲一大段，投資人要怎麼贏？我認為真正的機會藏在硬體到軟體、訓練到推理、雲端到終端的結構變化中，也就是『新AI』。」

他進一步說明，規格升級帶來的「內生成長」是一類，「一旦規格往上跳，產品結構就會跟著改變，不僅推升ASP（平均單價），也同時拉高競爭門檻，形成寡占優勢。」

以AI伺服器為例，機櫃熱功耗持續攀升，傳統氣冷幾乎已到極限，直接液冷（Direct Liquid Cooling，DLC）成為唯一能支撐高功耗的解決方案。更關鍵的是，下一階段的Vera Rubin世代將導入無風扇設計（Fanless Design），意味整體散熱架構將全面朝「液冷化」發展。

▲AI伺服器機櫃熱功耗大，散熱族群能吃到規格升級帶來的利多。

選優質公司 長期持有

在此趨勢下，他點名散熱龍頭奇鋐；2025年全年營收年增逾94％，表現領先多數老AI族群；「關鍵在奇鋐的競爭優勢來自產品線夠廣、夠深，能提供整合型散熱系統，其中MCCP（微通道液冷板）到MCL（微通道蓋）的技術，是支撐Vera Rubin世代高達2.3kW TDP（熱設計功耗）的核心。」張捷補充，股價拉回約1,300元可分批布局，1,500元附近調節。

另外，談到主力持股鴻勁精密，張捷解釋，鴻勁是全球半導體測試設備廠，專精於測試分選機（Handler）與主動式溫控系統（ATC）。由於AI、HPC與車用晶片在測試過程中會產生大量熱能，必須仰賴ATC系統來維持最終測試（FT）與系統級測試（SLT）的溫度穩定，進而推升分選機設備價值。

▲鴻勁掌握具稀缺性的高階溫控領域，具成長潛力。

「過去人臉辨識或指紋感測IC可能只需測試3次，但AI晶片往往需要6次以上，加上3D封裝與堆疊技術普及，測試次數呈倍數成長，鴻勁掌握具稀缺性的高階溫控領域。」張捷解釋。

去年公司營收達302.71億元，年增116.34％，成長趨勢明確。法人預估今年鴻勁EPS（每股純益）上看90元，長期目標價4,000元至4,600元，「股價跌破月線為出場訊號，但若在3天內重新站回，可選擇不賣或重新買回。」張捷補充。

最後他引用巴菲特名言：「用合理的價格買好公司，也不要用便宜的價格買爛公司。」他強調，精選具內在價值的好公司，長期持有，反而不容易犯錯，「渣男就是渣男，不要期待哪天會變暖男；寧願等Hermès（愛馬仕）打折，也不要買低價品牌。」

雷浩斯：緯穎股價合理偏低 宜鼎吃超級循環利多

曾是美術設計的資深投資達人雷浩斯，2023年因重押AI股資產翻倍、身價破億，去年更是大豐收，祕密武器則是核心持股緯穎，「現在是AI時代，慢一步就輸掉一大截，緯穎最強的地方在於董事長決策速度快，公司流程靈活。」

▲價值投資達人雷浩斯重押AI股資產翻倍，如今身價突破億元。

雷浩斯指出，緯穎的主要客戶多集中在美國，為了貼近供應鏈，同時因應零關稅與在地化需求，公司在2025年3月直接前往美國德州擴廠，同年12月投產，從決策到落地的速度讓人驚嘆，「好公司願意砸錢擴大資本支出、升級產能與競爭力，目的就是拉開與對手的差距，而緯穎就有這樣的特質。」

尤其他看好緯穎產品線相對單一，與其他伺服器代工廠相比更「純粹」；去年緯穎拿下亞馬遜（Amazon）Web Services Trainium 2專案及甲骨文（Oracle）客製化晶片訂單，「公司一路往前衝，獲利成長幾乎完全來自AI伺服器，成長方向非常明確。」

▲緯穎董事長洪麗寗（右2）決策效率高，帶領公司持續成長。

而業績暴衝也很有感，2025營收年增163.6％、每股盈餘（EPS）達275.06元，均創下歷史新高。「緯穎2024年EPS為126.57元，當年股價最高2,900元，當獲利倍增，股價照理說也要翻倍，上看6,000元。」觀察緯穎歷史本益比高點曾來到30倍，「目前股價回檔到4000元以下，算是合理偏低。」

事實上，雷浩斯是在緯穎股價2,000多元時進場，他笑稱，當時有跟單的親朋好友至今都大賺一筆了，「我的健身教練想借錢買器材，我叫他先買股票，等賺錢再買設備，錢還能還回去。」他笑說。

「股價跟著營收跑，賺的錢越多，股價自然漲得凶，只要公司持續賺錢，股價終究會反映價值。」近期緯穎股價表現疲弱，但他看好長期趨勢，甚至還進場加碼。

留意本益比 抓好買點

此外，雷浩斯也看好步入超級循環週期的記憶體產業。他解釋，一旦出現缺貨潮，最終解方必然要供給端持續擴產，但從設備建置到正式投產，至少還需要半年以上的時間，供需失衡短期內難以緩解。

他點名追蹤多年的工業用儲存記憶體廠宜鼎，年初於美國CES展上宣布和高通（Qualcomm）合作研發推出全新「AI on Dragonwing」運算方案，其中EXMP-Q911 COM-HPC Mini模組，即搭載高通Dragonwing IQ-9075處理器，專為工業機器人與邊緣運算設計。從財務面觀察，公司去年營收142.61億元，年增60％，顯示在產業循環啟動時刻，營運動能已率先表態，只要股價有明顯回檔都值得布局。

▲宜鼎宣布和高通（Qualcomm）合作，未來發展值得期待。

除了緯穎和宜鼎，台積電、散熱及其他記憶體族群也是雷浩斯重點持股名單，「要有現金才能低檔加碼，口袋有銀彈，腦袋才不會短路。」他提醒，投資應適度逢高獲利了結，將高本益比部位調節，回補至低本益比標的，「投資是一連串決策的結果，懂得在對的時機調整節奏，才能在下個循環來臨前，卡位最佳買點。」

陳喬泓：竹陞科技擁雙題材 柏文防禦強成長性大

曾是月薪3萬元小美工的陳喬泓，擅長從生活中選股，過去經典一戰是買進紡織股儒鴻，獲利高達5倍之多。如今核心持股是台積電，他直言，AI不是選項，而是投資組合的基本配備。

「買股票一定是買最認同的，才抱得住。」他分享，自己大量使用ChatGPT與Google Gemini等AI工具整理資料、加快股票研究速度，深刻感受到AI技術已大幅改變人類生活，進而強化對AI的投資信念；而除了台積電，竹陞科技也是他長期關注的重要標的之一。

▲成長股達人陳喬泓擅長從生活選股，2026年看好AI和運動產業。

他指出，市場上不少公司雖是台積電供應商，卻未切入半導體製程核心，因此容易被忽略，竹陞科技就是其一；但其實竹陞科技同時具備AI應用與台積電供應鏈二大特性，屬於少數兼具「AI＋台積電供應鏈」的雙題材公司。

「台積電赴美設廠，當地人力成本高，配合度不如台灣，未來以智能工廠作為替代方案的機率大幅提升，這正是遠端操控與即時監控系統發揮關鍵作用的場域，必須能夠全天候掌握機台運作狀況，確保生產效率與穩定性。」而竹陞科技提供物聯網感測器、遠端監控系統與AI數據分析服務，透過GoBot（智能自動操作系統）、IoT（智能數據採集系統）與GoVision（感官監測系統），能協助客戶優化製程良率與生產效率。

▲竹陞科技具AI+台積電供應鏈雙題材利多，去年股價一度突破千元。（翻攝自竹陞科技官網）

從財務數據來看，竹陞科技的趨勢也已形成。去年營收8.06億元，年增96.7％，股價一度衝上1,020元，「要注意的是，高成長標的股價波動大，應採取分批進出策略。」陳喬泓提醒。

操作上，他採取保守的回推方式，「法人預估公司今年EPS為26至28元，搭配40倍本益比，合理股價區間在1,040至1,120元；若回到更保守情境，以EPS 25元、30倍本益比推算，約750元是相對合理價位。」

事實上，陳喬泓是在股價200多元時進場，當股價來到800元以上便開始逐步調節，目前仍保留約四成持股。他強調，若股價出現回檔，仍會考慮再度進場承接，作為中長期持股。

從生活選股 耐心緊抱

除了科技股，習慣從生活中選股的陳喬泓提到，因長期維持運動習慣，常駐地為「健身工廠」，所以進一步研究母公司柏文的營運模式。「我發現台灣人越來越注重運動，柏文專注在台灣市場，在現在的經濟環境下，可以期待營運表現穩定。」而這類型股票被陳喬泓視為防禦型標的，「柏文市占率超過30％，現階段台灣健身人口滲透率僅約4.8％，仍有顯著成長空間。」

▲陳喬泓指出，台灣健身人口滲透率不到5％，未來成長空間大。

法人估算，柏文去年全年EPS約8元，今年有機會提升至9.5至10元；陳喬泓認為，若股價來到15倍以下，甚至接近12倍，也就是142.5元以下是較具吸引力的進場區間，若股價漲至20倍本益比，則可考慮獲利調節，「買熟悉的股票，耐心緊抱，投資可以很輕鬆。」他再次強調。



更多鏡週刊報導

理財最前線／打造不倒翁式退休金 第二張活到老領到老的勞保

理財最前線／AI從狂熱走向冷靜 3名師解析2026台股攻防關鍵

理財最前線／AI進入新經濟深水區 主動式ETF卡位下一波爆發股