ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

3投資專家揭台股最強戰神　2026機會藏在「新AI」

火馬年布局，3位投資贏家一致按讚台積電為台股最崇高的「王牌」。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

2026年為天干地支60年一遇的丙午年，俗稱「火馬年」「赤馬年」，象徵火氣極旺的一年。果不其然，台股年初開局即直搗3萬點關卡，氣勢如虹；只是行情火熱之下，接下來是延續強勢、出現暴衝走勢，還是高檔震盪、讓投資人情緒跟著「火大」？究竟如何在火馬年不被震下車、反而跑在前頭？本刊專訪3位台股投資贏家，從選股邏輯到進出策略，解析如何在高檔震盪中持續累積勝率，為2026年做好布局。

在AI浪潮推動下，台股2025年漲幅超過25％，已是連續第3年大漲逾2成，如今投資人難免擔心漲多後將面臨修正風險。不過，在整體經濟仍具韌性、美國進入降息循環、美股維持強勢等多重利多支撐下，專家表示，對於今年表現仍可抱持「審慎樂觀」的態度。

台積電地位　難被取代

本刊專訪三位台股常勝軍：產業趨勢隊長張捷、價值投資達人雷浩斯，以及成長股達人陳喬泓，儘管三位達人投資風格各異，但他們一致認同，台積電依然是台股中的「王牌」，其中雷浩斯與陳喬泓的核心配置就是台積電。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雷浩斯直言，近2年台股走勢明顯呈現「拉積盤」格局，「最悶的是，大盤漲，你的股票沒漲；大盤跌，你的股票跌更凶。沒有抱台積電，真的會很鬱卒。」陳喬泓也說：「沒抱台積電，會變得很BI喔！」產業隊長張捷則從產業結構觀察指出，無論市場題材如何輪動，台積電在先進製程與全球供應鏈中的關鍵地位，始終難以被取代。

除了台積電，三位台股贏家也分享各自的馬年口袋名單與操作要訣，要讓投資人在2026年也能豐收一整年。

張捷：奇鋐卡位規格升級紅利　鴻勁目標價上看4千元

「選股要走對方向，是要去南港還是北港？搭車入口不一樣。」待過證券業、有法人背景的張捷，擅長從產業趨勢中淘金，並以「Top-Down選股法」為核心策略。他分析，當前投資環境具備多項正向條件，包括美股創高、景氣對策信號亮黃紅燈，加上台灣外銷出口訂單維持暢旺，顯示全球整體經濟狀況仍佳，「只要大盤沒跌破月線，持股建議維持七成以上。」

產業隊長張捷指出，2026投資機會藏在「新AI」族群。

▲產業隊長張捷指出，2026投資機會藏在「新AI」族群。

「不過，萬般皆下品，唯有AI高，台股有2/3比例股票在年線以下，所以選對產業、挑對股票很重要。」張捷點出殘酷事實。「要找過去沒有，現在有，以後還會需要更多的產業；AI很好，這是全世界都知道的事，老AI族群也漲一大段，投資人要怎麼贏？我認為真正的機會藏在硬體到軟體、訓練到推理、雲端到終端的結構變化中，也就是『新AI』。」

他進一步說明，規格升級帶來的「內生成長」是一類，「一旦規格往上跳，產品結構就會跟著改變，不僅推升ASP（平均單價），也同時拉高競爭門檻，形成寡占優勢。」

以AI伺服器為例，機櫃熱功耗持續攀升，傳統氣冷幾乎已到極限，直接液冷（Direct Liquid Cooling，DLC）成為唯一能支撐高功耗的解決方案。更關鍵的是，下一階段的Vera Rubin世代將導入無風扇設計（Fanless Design），意味整體散熱架構將全面朝「液冷化」發展。

AI伺服器機櫃熱功耗大，散熱族群能吃到規格升級帶來的利多。

▲AI伺服器機櫃熱功耗大，散熱族群能吃到規格升級帶來的利多。

選優質公司　長期持有

在此趨勢下，他點名散熱龍頭奇鋐；2025年全年營收年增逾94％，表現領先多數老AI族群；「關鍵在奇鋐的競爭優勢來自產品線夠廣、夠深，能提供整合型散熱系統，其中MCCP（微通道液冷板）到MCL（微通道蓋）的技術，是支撐Vera Rubin世代高達2.3kW TDP（熱設計功耗）的核心。」張捷補充，股價拉回約1,300元可分批布局，1,500元附近調節。

另外，談到主力持股鴻勁精密，張捷解釋，鴻勁是全球半導體測試設備廠，專精於測試分選機（Handler）與主動式溫控系統（ATC）。由於AI、HPC與車用晶片在測試過程中會產生大量熱能，必須仰賴ATC系統來維持最終測試（FT）與系統級測試（SLT）的溫度穩定，進而推升分選機設備價值。

鴻勁掌握具稀缺性的高階溫控領域，具成長潛力。

▲鴻勁掌握具稀缺性的高階溫控領域，具成長潛力。

「過去人臉辨識或指紋感測IC可能只需測試3次，但AI晶片往往需要6次以上，加上3D封裝與堆疊技術普及，測試次數呈倍數成長，鴻勁掌握具稀缺性的高階溫控領域。」張捷解釋。

去年公司營收達302.71億元，年增116.34％，成長趨勢明確。法人預估今年鴻勁EPS（每股純益）上看90元，長期目標價4,000元至4,600元，「股價跌破月線為出場訊號，但若在3天內重新站回，可選擇不賣或重新買回。」張捷補充。

最後他引用巴菲特名言：「用合理的價格買好公司，也不要用便宜的價格買爛公司。」他強調，精選具內在價值的好公司，長期持有，反而不容易犯錯，「渣男就是渣男，不要期待哪天會變暖男；寧願等Hermès（愛馬仕）打折，也不要買低價品牌。」

雷浩斯：緯穎股價合理偏低　宜鼎吃超級循環利多

曾是美術設計的資深投資達人雷浩斯，2023年因重押AI股資產翻倍、身價破億，去年更是大豐收，祕密武器則是核心持股緯穎，「現在是AI時代，慢一步就輸掉一大截，緯穎最強的地方在於董事長決策速度快，公司流程靈活。」

價值投資達人雷浩斯重押AI股資產翻倍，如今身價突破億元。

▲價值投資達人雷浩斯重押AI股資產翻倍，如今身價突破億元。

雷浩斯指出，緯穎的主要客戶多集中在美國，為了貼近供應鏈，同時因應零關稅與在地化需求，公司在2025年3月直接前往美國德州擴廠，同年12月投產，從決策到落地的速度讓人驚嘆，「好公司願意砸錢擴大資本支出、升級產能與競爭力，目的就是拉開與對手的差距，而緯穎就有這樣的特質。」

尤其他看好緯穎產品線相對單一，與其他伺服器代工廠相比更「純粹」；去年緯穎拿下亞馬遜（Amazon）Web Services Trainium 2專案及甲骨文（Oracle）客製化晶片訂單，「公司一路往前衝，獲利成長幾乎完全來自AI伺服器，成長方向非常明確。」

緯穎董事長洪麗寗（右2）決策效率高，帶領公司持續成長。

▲緯穎董事長洪麗寗（右2）決策效率高，帶領公司持續成長。

而業績暴衝也很有感，2025營收年增163.6％、每股盈餘（EPS）達275.06元，均創下歷史新高。「緯穎2024年EPS為126.57元，當年股價最高2,900元，當獲利倍增，股價照理說也要翻倍，上看6,000元。」觀察緯穎歷史本益比高點曾來到30倍，「目前股價回檔到4000元以下，算是合理偏低。」

事實上，雷浩斯是在緯穎股價2,000多元時進場，他笑稱，當時有跟單的親朋好友至今都大賺一筆了，「我的健身教練想借錢買器材，我叫他先買股票，等賺錢再買設備，錢還能還回去。」他笑說。

「股價跟著營收跑，賺的錢越多，股價自然漲得凶，只要公司持續賺錢，股價終究會反映價值。」近期緯穎股價表現疲弱，但他看好長期趨勢，甚至還進場加碼。

留意本益比　抓好買點

此外，雷浩斯也看好步入超級循環週期的記憶體產業。他解釋，一旦出現缺貨潮，最終解方必然要供給端持續擴產，但從設備建置到正式投產，至少還需要半年以上的時間，供需失衡短期內難以緩解。

他點名追蹤多年的工業用儲存記憶體廠宜鼎，年初於美國CES展上宣布和高通（Qualcomm）合作研發推出全新「AI on Dragonwing」運算方案，其中EXMP-Q911 COM-HPC Mini模組，即搭載高通Dragonwing IQ-9075處理器，專為工業機器人與邊緣運算設計。從財務面觀察，公司去年營收142.61億元，年增60％，顯示在產業循環啟動時刻，營運動能已率先表態，只要股價有明顯回檔都值得布局。

宜鼎宣布和高通（Qualcomm）合作，未來發展值得期待。

▲宜鼎宣布和高通（Qualcomm）合作，未來發展值得期待。

除了緯穎和宜鼎，台積電、散熱及其他記憶體族群也是雷浩斯重點持股名單，「要有現金才能低檔加碼，口袋有銀彈，腦袋才不會短路。」他提醒，投資應適度逢高獲利了結，將高本益比部位調節，回補至低本益比標的，「投資是一連串決策的結果，懂得在對的時機調整節奏，才能在下個循環來臨前，卡位最佳買點。」

陳喬泓：竹陞科技擁雙題材　柏文防禦強成長性大

曾是月薪3萬元小美工的陳喬泓，擅長從生活中選股，過去經典一戰是買進紡織股儒鴻，獲利高達5倍之多。如今核心持股是台積電，他直言，AI不是選項，而是投資組合的基本配備。

「買股票一定是買最認同的，才抱得住。」他分享，自己大量使用ChatGPT與Google Gemini等AI工具整理資料、加快股票研究速度，深刻感受到AI技術已大幅改變人類生活，進而強化對AI的投資信念；而除了台積電，竹陞科技也是他長期關注的重要標的之一。

成長股達人陳喬泓擅長從生活選股，2026年看好AI和運動產業。

▲成長股達人陳喬泓擅長從生活選股，2026年看好AI和運動產業。

他指出，市場上不少公司雖是台積電供應商，卻未切入半導體製程核心，因此容易被忽略，竹陞科技就是其一；但其實竹陞科技同時具備AI應用與台積電供應鏈二大特性，屬於少數兼具「AI＋台積電供應鏈」的雙題材公司。

「台積電赴美設廠，當地人力成本高，配合度不如台灣，未來以智能工廠作為替代方案的機率大幅提升，這正是遠端操控與即時監控系統發揮關鍵作用的場域，必須能夠全天候掌握機台運作狀況，確保生產效率與穩定性。」而竹陞科技提供物聯網感測器、遠端監控系統與AI數據分析服務，透過GoBot（智能自動操作系統）、IoT（智能數據採集系統）與GoVision（感官監測系統），能協助客戶優化製程良率與生產效率。

竹陞科技具AI+台積電供應鏈雙題材利多，去年股價一度突破千元。（翻攝自竹陞科技官網）

▲竹陞科技具AI+台積電供應鏈雙題材利多，去年股價一度突破千元。（翻攝自竹陞科技官網）

從財務數據來看，竹陞科技的趨勢也已形成。去年營收8.06億元，年增96.7％，股價一度衝上1,020元，「要注意的是，高成長標的股價波動大，應採取分批進出策略。」陳喬泓提醒。

操作上，他採取保守的回推方式，「法人預估公司今年EPS為26至28元，搭配40倍本益比，合理股價區間在1,040至1,120元；若回到更保守情境，以EPS 25元、30倍本益比推算，約750元是相對合理價位。」

事實上，陳喬泓是在股價200多元時進場，當股價來到800元以上便開始逐步調節，目前仍保留約四成持股。他強調，若股價出現回檔，仍會考慮再度進場承接，作為中長期持股。

從生活選股　耐心緊抱

除了科技股，習慣從生活中選股的陳喬泓提到，因長期維持運動習慣，常駐地為「健身工廠」，所以進一步研究母公司柏文的營運模式。「我發現台灣人越來越注重運動，柏文專注在台灣市場，在現在的經濟環境下，可以期待營運表現穩定。」而這類型股票被陳喬泓視為防禦型標的，「柏文市占率超過30％，現階段台灣健身人口滲透率僅約4.8％，仍有顯著成長空間。」

陳喬泓指出，台灣健身人口滲透率不到5％，未來成長空間大。

▲陳喬泓指出，台灣健身人口滲透率不到5％，未來成長空間大。

法人估算，柏文去年全年EPS約8元，今年有機會提升至9.5至10元；陳喬泓認為，若股價來到15倍以下，甚至接近12倍，也就是142.5元以下是較具吸引力的進場區間，若股價漲至20倍本益比，則可考慮獲利調節，「買熟悉的股票，耐心緊抱，投資可以很輕鬆。」他再次強調。


更多鏡週刊報導
理財最前線／打造不倒翁式退休金　第二張活到老領到老的勞保
理財最前線／AI從狂熱走向冷靜　3名師解析2026台股攻防關鍵
理財最前線／AI進入新經濟深水區　主動式ETF卡位下一波爆發股

關鍵字： 鏡週刊投資

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【神預判爸爸】孩子還沒跌　他就出手丟枕頭！

推薦閱讀

台電停電事故13年減7成　饋線完成自動化建置

台電停電事故13年減7成　饋線完成自動化建置

台電今（26日）在經濟部說明近年配電系統強化成果，強調已從過去「出事後搶修」轉為「事前預防」。透過汰換老舊設備、導入智慧巡檢與強化防護措施，全台配電事故件數已由2012年高峰的2萬1019件，下降至2025年的6191件，減幅超過7成，用電穩定度明顯提升。

2026-01-26 19:14
預見移動新浪潮　「360° MOBILITY Mega Shows」啟動預登

預見移動新浪潮　「360° MOBILITY Mega Shows」啟動預登

全球汽機車零配件與移動產業的重要年度盛會-「360° MOBILITY Mega Shows」，將於2026年4月14日至17日在台北南港展覽1館盛大展出，現已正式開放線上預先登記，外貿協會邀請國內外業者提前卡位，掌握下一波移動產業關鍵商機。

2026-01-26 18:43
台電董事會明通過2025財報　獲利上看600億終結連3年虧損

台電董事會明通過2025財報　獲利上看600億終結連3年虧損

台電明（27）日將召開董事會確認2025年財報，有望因全年獲利600億元終結連3年虧損。台電指出，2025年獲利原因主要有3，包括國際燃料價格下跌、電價調漲與業外收入增逾百億有關。

2026-01-26 18:24
中國信託攜手臺南市政府共築ATM打詐新防線　公私協力強化守護民眾資產

中國信託攜手臺南市政府共築ATM打詐新防線　公私協力強化守護民眾資產

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）致力以科技創新預防及遏止金融詐欺犯罪，守護民眾財產安全，今（26）日攜手臺南市政府舉辦「AI 防詐再升級 金融科技ATM打詐新防線」記者會，在金融監督管理委員會副主任委員陳彥良、中國信託育樂公司董事長陳國恩及多位貴賓的見證下，由臺南市市長黃偉哲及中國信託銀行總經理楊銘祥共同宣布，透過公私部門協力模式，於臺南市持續鋪設由中信銀行自建的人工智慧（Artificial Intelligence, AI）防詐ATM及通報機制，結合金融科技與警政資源，打造即時預警與聯防體系。

2026-01-26 18:23
快訊／低軌衛星概念股南電二次處置　「刑期」延長到2／9

快訊／低軌衛星概念股南電二次處置　「刑期」延長到2／9

台股創新高，證交所今（26）日公告，已遭列處置股的低軌衛星概念股、IC載板業南電（8046）打入二次處置，形成「關了又關」的現象，分盤交易由5分鐘人工撮合一次拉長為20分鐘撮合一次，處置期限也由原先設定的2月4日拉長至2月9日，等於多關5天。

2026-01-26 18:02
記憶體注意！韓媒爆三星NAND報價Q1漲100%　AI供需失衡持續

記憶體注意！韓媒爆三星NAND報價Q1漲100%　AI供需失衡持續

在DRAM持續供不應求、記憶體價格大幅走揚後，市場焦點開始轉向NAND Flash。供應鏈消息指出，NAND價格漲勢已正式啟動，固態硬碟（SSD）恐成下一波價格上漲的重災區。

2026-01-26 17:33
首檔比特幣ETF組合基金來了　富邦景氣循環多元資產獲准募集

首檔比特幣ETF組合基金來了　富邦景氣循環多元資產獲准募集

首檔涵蓋比特幣ETF投資之富邦景氣循環多元資產組合基金已獲主管機關核准募集，總面額200億元，該基金為首檔採用新型態景氣循環判斷、並納入比特幣ETF之組合型基金，投資策略除了傳統式組合及目標到期基金能投資的範圍外，亦涵蓋海內外ETF如股票、債券、房地產、黃金、比特幣等。 富邦投信指出，該基金投資邏輯為採用多指標判斷景氣循環，依據景氣位置配置各類資產權重；投資團隊利用三大量化指標，OECD綜合領先指標、美債利差及聯準會總資產做研究，綜合評估景氣循環階段，判斷景氣落點位置

2026-01-26 17:24
Intel 14A爭取蘋果訂單　分析師：iPhone晶片最快2028年導入

Intel 14A爭取蘋果訂單　分析師：iPhone晶片最快2028年導入

根據外媒9to5mac報導，市場再度傳出，蘋果正評估引入英特爾（Intel）成為未來晶片代工夥伴之一。分析師Jeff Pu最新研究報告指出，英特爾先進製程14A（1.4奈米等級）已建立穩定的外部客戶名單，其中就包括蘋果、超微（AMD）與輝達（NVIDIA）。

2026-01-26 16:34
禾迅綠電預計27日登錄興櫃　跨國布局綠能、儲能新商機

禾迅綠電預計27日登錄興櫃　跨國布局綠能、儲能新商機

禾迅綠電（7897）預計將於1月27日正式登錄興櫃掛牌交易。禾迅綠電為碩禾（3691）旗下之再生能源開發平台，專注於大型再生能源電廠之申請設立、專案開發、系統設計、工程建置(EPC)及長期運維管理，禾迅綠電自101年成立以來，憑藉著深厚的跨國專案執行經驗，累積於專案評估、併網設計及商業模式架構等關鍵環節之實務能力，並於各案場持續導入新型技術與工程整合應用，邁向跨國能源整合平台的新里程碑。

2026-01-26 16:27
台股刷3萬2新高點　今年來漲幅10％居亞股第二名

台股刷3萬2新高點　今年來漲幅10％居亞股第二名

股市進入高檔震盪期，外資對亞股的態度再度轉為中性，玉山投信指出，上周國際資金對亞股有買有賣，買超明顯集中南韓股市，資金淨流入超過8億美元，受惠於科技產業高速成長的台韓雙雄，更是亞股中漲勢最為凌厲的兩大市場，年迄今韓股強彈18.41%，台股也大漲10.35%，遠優於第三、四、五名的越南4.84%、菲律賓4.63%、泰國4.34%。

2026-01-26 16:04

讀者迴響

熱門新聞

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

刷LINE Pay整年沒中獎　他做錯1步崩潰

快訊／威力彩頭獎上看6.9億！獎號出爐

群聯尾牙現金摸彩取代大明星　砸錢買地不手軟　

即／威力彩連26槓　下期飆7.7億

群聯登上櫃股王！1專利讓PC大廠搶合作

40歲陽光未婚男「振興花蓮」砸2000元買彩券　抱走6.92億頭獎

3投資專家揭台股最強戰神　2026機會藏在「新AI」

因風暴紐約、巴爾的摩與休士頓周一關閉　周二估計恢復正常作業

低軌衛星起飛！耀華、昇達科漲停　華通創新高

億元達人抱緊AI　獲利翻倍股曝光

快訊／低軌衛星概念股南電二次處置　「刑期」延長到2／9

快訊／記憶體4檔「愈關愈大尾」亮燈　南亞科飆天價

三立採訪車橫空插入　彰銀吉林分行現況曝光

00929策略升級成效顯現

英特爾攻先進製程　台積電前副總：良率不到位會做一片賠一片

飾金首度衝破2萬元　黃金存摺飆5172元天價

70歲伯想賣20張台積電換3500萬　財經作家挺

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366