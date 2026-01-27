群聯登上櫃股王！1專利PC大廠搶合作　斷言記憶體熱潮看不見盡頭

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

群聯今年於CES展出多項與PC品牌合作、採用自家產品的AI PC方案。（翻攝群聯臉書）

圖文／鏡週刊

記憶體供不應求，報價跟著節節翻升，研調機構Counterpoint調查，去年第四季包含DRAM和Flash，分別漲價25～75％不等，並預期漲勢至少到今年。群聯電子執行長潘健成透露，最近常有客戶老闆親自登門要貨，只是手上貨量固定，必須要考量公司獲益。

「要很努力不接單。這個東西今天是10元、兩個月後變20元。現在手上有10顆，要今天一次賣掉嗎？」群聯電子執行長潘健成說，群聯會優先支持高附加價值的客戶，還有急迫性的合作案。

正因標準型DRAM缺貨，也讓群聯獨有專利、潘建成積極推動應用於AI PC上的AI SSD有了機會大展鴻圖。「現在DRAM超缺，群聯透過專利技術，在不更改硬體規格下，外接一張AI SSD，讓電腦將NAND Flash（儲存型快閃記憶體）辨識為DRAM，能降低DRAM用量，作為較低價的AI延伸記憶體使用。」潘健成開心地說。

他更看好AI PC市場會因此爆發。「3個月前我跟PC業者講這個事，沒人理我，現在大家很積極！有了群聯的方案，AIPC市場今年下半年就會有起色。」原來，AI PC講了幾年，卻因太貴讓消費者無法接受，「在DRAM缺貨又大漲下，我們已說動多家PC業者，這次CES也與幾家IC設計巨頭談合作。」潘建成透露。

正因包括華碩、宏碁等PC大廠陸續都要採購群聯的AI SSD方案，讓群聯內部訂下今年挑戰千億營收的目標。「我認為一點都不難，群聯有AI解決方案給edge（用戶端），如果PC也有AI的故事，客戶會不會考慮一下。」他笑著說。

敢喊出年營收要破千億，潘建成手中的秘密武器，就是他從兩年多前，大膽押注在手機、電腦和攝影機等終端設備所用的「邊緣AI」，除了AI PC之外，也以AI伺服器的形式銷售。「GPU（圖形處理器）與雲端的運算成本太高，要讓AI普及到中小企業，不可能所有資料都上雲，輕量化AI將成發展趨勢。」潘建成形容。

潘健成近幾年大膽押注在邊緣AI，以「平民化AI」口號親自推廣群聯的方案。

過去一年，潘建成高舉「平民化AI」旗幟，親自推廣群聯的AI SSD方案，目前有不少政府單位、學校與企業開始採用。「還需要一段時間驗證，但只要客戶接受就會成長很快。」他有信心地說。

不僅如此，潘建成此次親自前往美國消費性電子展（CES），也是希望邊緣AI的概念，能讓輝達買單。「想辦法讓黃仁勳知道，再給我兩年時間，證明邊緣AI真的發生，而群聯的方案有能力在（記憶體）缺貨時幫上忙。」


關鍵字： 鏡週刊

【下月就退役】疑踹椅背遭運將丟包台64　替代役男醉倒遭4車輾亡

